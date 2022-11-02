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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Куяба
Ботафого - Куяба: обзор матча 02 ноября 2022
Ботафого
02.11.2022, среда, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 2
Завершен
Куяба
41'
A. LuÃs
52'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Куяба
90'
+3
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Д. Кафу
90'
+3
Замена
R.
️️️️
Дейверсон
88'
Замена
Денилсон
️️️️
Ж. Виларди
Желтая карточка
Л. Энрике
78'
77'
Замена
Камило
️️️️
R. Gava
77'
Замена
F. Marques
️️️️
A. LuÃs
Замена
Л. Энрике
️️️️
Жеффиньо
77'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Ж. Сантос
77'
76'
Желтая карточка
Жоаким
Замена
Х. Монтес
️️️️
Габриэл
55'
Замена
Рафаэл
️️️️
Д. Борхес
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
Дейверсон
Пас отдал
R. Gava
Замена
Л. Фернандес
️️️️
В. Са
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
A. LuÃs
Пас отдал
Д. Кафу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
18
Габриэл
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Игор Кариус
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
33
Лукас Фернандес
ЦП
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Куяба
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
27
Денилсон
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
10
Rodriguinho
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
27
Камило
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
3-2-1-4
25
Фернандес
21
Маршал
31
Куэста
20
Борхес
18
Габриэл
47
Жеффиньо
27
Са
34
Адриэлсон
7
Сантос
9
Тикиньо
3
Че Че
4-5
22
Вальтер
13
Марллон
28
Жоаким
33
Эмпереур
16
Кариус
18
16
Дейверсон
7
Кафу
97
6
Виларди
20
Борхес
2
Рафаэл
2
Рафаэл
20
Борхес
27
Са
33
Фернандес
33
Фернандес
27
Са
18
Габриэл
8
Монтес
8
Монтес
18
Габриэл
47
Жеффиньо
11
Энрике
11
Энрике
47
Жеффиньо
7
Сантос
30
Наскименто
30
Наскименто
7
Сантос
7
Кафу
2
Лукас
2
Лукас
7
Кафу
6
Виларди
27
Денилсон
27
Денилсон
6
Виларди
16
Дейверсон
10
10
16
Дейверсон
97
19
19
97
18
27
Камило
27
Камило
18
Остались в запасе
Ботафого
Куяба
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Остались в запасе
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Ботафого - Куяба
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
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