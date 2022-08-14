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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Жувентуде
Куяба - Жувентуде: обзор матча 14 августа 2022
Куяба
14.08.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Жувентуде
22'
Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Жувентуде
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Пирес
90'
+4
Вторая желтая
В. Леке
90'
Желтая карточка
В. Леке
81'
Замена
В. Леке
️️️️
Мораес
81'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Жадсон
Замена
A. LuÃs
️️️️
Г. Пирани
81'
Замена
Паулао
️️️️
R. Gava
81'
74'
Желтая карточка
E.
74'
Желтая карточка
Жадсон
Желтая карточка
Д. Гедес
66'
Замена
Дейверсон
️️️️
Андре
66'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Д. Гедес
66'
Желтая карточка
Г. Пирани
60'
Желтая карточка
Ж. Виларди
58'
Замена
Камило
️️️️
А. Эмпереур
56'
56'
Замена
Р. Буэно
️️️️
И. Питта
Желтая карточка
А. Эмпереур
55'
46'
Замена
E.
️️️️
Юри
46'
Замена
Капиксаба
️️️️
Талиссон
32'
Желтая карточка
Юри
ГОЛ! 1:0!
Андре
Пас отдал
Д. Гедес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
АП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Андре
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
50
Юри
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Куяба
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
27
Денилсон
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
27
Камило
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
11
Оскар Руис
ЛП
7
Капиксаба
ЛВ
5
Жеан Ирмер
ОП
25
Марлон
ЦП
10
Чико
АП
0
A. Leite
ЦФ
17
Elton
ЦФ
99
Витор Леке
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
3-1-1-5
22
Вальтер
28
Жоаким
13
Марллон
33
Эмпереур
33
20
Вальдивия
21
Андре
12
Пирани
6
Виларди
18
13
Гедес
4-1-4-1
1
2
Талиссон
28
Миранда
40
Ногейра
20
Мораес
50
Юри
16
Жадсон
10
Назарио
14
Пирес
2
Алвес
9
Питта
18
4
Паулао
4
Паулао
18
13
Гедес
2
Лукас
2
Лукас
13
Гедес
21
Андре
16
Дейверсон
16
Дейверсон
21
Андре
12
Пирани
97
97
12
Пирани
33
Эмпереур
27
Камило
27
Камило
33
Эмпереур
2
Талиссон
7
Капиксаба
7
Капиксаба
2
Талиссон
50
Юри
17
17
50
Юри
20
Мораес
99
Леке
99
Леке
20
Мораес
9
Питта
9
Буэно
9
Буэно
9
Питта
16
Жадсон
63
Габриэль
63
Габриэль
16
Жадсон
Остались в запасе
Куяба
Жувентуде
17
Сидклей
ЛЗ
27
Денилсон
ЦП
19
Felipe Marques
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
31
Сезар Рейс
ВР
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
25
Марлон
ЦП
10
Чико
АП
0
A. Leite
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
17
Сидклей
ЛЗ
27
Денилсон
ЦП
19
Felipe Marques
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
25
Марлон
ЦП
10
Чико
АП
0
A. Leite
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Куяба - Жувентуде
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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