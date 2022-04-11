Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Куяба
Форталеза - Куяба: обзор матча 11 апреля 2022
Форталеза
11.04.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Куяба
8'
Ã. Cardoso
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Куяба
89'
Желтая карточка
Ж. Лукас
86'
Желтая карточка
Алессон
83'
Замена
É.
️️️️
R. Gava
83'
Замена
Паулао
️️️️
Андре
Замена
V. Depietri
️️️️
V. Ricardo
72'
68'
Замена
Алессон
️️️️
Ã. Cardoso
Желтая карточка
Б. Себальос
64'
62'
Замена
M. Silva
️️️️
R.
62'
Замена
F. Marques
️️️️
A. LuÃs
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Ромариньо
60'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Робсон
59'
Желтая карточка
Робсон
50'
Замена
Мойзес
️️️️
L. Crispim
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ã. Cardoso
4'
Желтая карточка
А. Эмпереур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
30
Робсон
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
10
Rodriguinho
ЦФ
21
Андре
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
19
Élton
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
4-2-5
3
Себальос
4
Тити
2
Тинга
40
11
Ромариньо
15
Фелипе
93
Валеф
91
5
Хусса
96
30
Робсон
2-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
13
Марллон
6
Виларди
2
Лукас
16
Кариус
22
18
40
11
11
40
11
Ромариньо
79
Кайзер
79
Кайзер
11
Ромариньо
30
Робсон
10
Ромеро
10
Ромеро
30
Робсон
91
21
Мойзес
21
Мойзес
91
21
Андре
4
Паулао
4
Паулао
21
Андре
10
77
77
10
97
19
19
97
18
19
19
18
22
77
Алессон
77
Алессон
22
Остались в запасе
Форталеза
Куяба
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Рональд
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Рональд
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Форталеза - Куяба
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Форталеза
Куяба
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+