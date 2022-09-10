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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Куяба
Интернасьонал - Куяба: обзор матча 10 сентября 2022
Интернасьонал
10.09.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
68'
Алемао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Куяба
Желтая карточка
Тайсон
90'
+3
Замена
L.
️️️️
Алемао
87'
79'
Замена
Андре
️️️️
Дейверсон
75'
Замена
Камило
️️️️
Жоаким
75'
Замена
K. Osorio
️️️️
Сидклей
75'
Замена
Алессон
️️️️
M. Silva
Замена
Эстевао
️️️️
А. Патрик
70'
Замена
Тайсон
️️️️
Маурисио
70'
ГОЛ! 1:0!
Алемао
Пас отдал
П. Энрике
68'
62'
Замена
Д. Кафу
️️️️
A. LuÃs
Замена
Эденилсон
️️️️
Д. Кардозо
60'
58'
Желтая карточка
Ж. Виларди
Замена
П. Энрике
️️️️
Вандерсон
46'
36'
Желтая карточка
A. LuÃs
7'
Желтая карточка
Жоаким
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
18
Маурисио
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Куяба
17
Сидклей
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
26
Эстевао
АП
11
Тайсон
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
27
Денилсон
ЦП
20
Вальдивия
АП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
27
Камило
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
21
Андре
ЦФ
4-1-1-1-3
42
Даниэл
6
Рене
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
6
Габриэль
5
Кардозо
10
Патрик
9
Алемао
18
Маурисио
94
Вандерсон
3-2-5
33
Эмпереур
13
Марллон
28
Жоаким
2
Лукас
17
Сидклей
16
Дейверсон
18
6
Виларди
77
97
5
Кардозо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
5
Кардозо
10
Патрик
26
Эстевао
26
Эстевао
10
Патрик
18
Маурисио
11
Тайсон
11
Тайсон
18
Маурисио
9
Алемао
28
28
9
Алемао
94
Вандерсон
7
Энрике
7
Энрике
94
Вандерсон
17
Сидклей
33
33
17
Сидклей
77
77
Алессон
77
Алессон
77
28
Жоаким
27
Камило
27
Камило
28
Жоаким
97
7
Кафу
7
Кафу
97
16
Дейверсон
21
Андре
21
Андре
16
Дейверсон
Остались в запасе
Интернасьонал
Куяба
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
31
Braian Romero
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
27
Денилсон
ЦП
20
Вальдивия
АП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
31
Braian Romero
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
27
Денилсон
ЦП
20
Вальдивия
АП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Интернасьонал - Куяба
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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