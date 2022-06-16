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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Куяба
Фламенго - Куяба: обзор матча 16 июня 2022
Фламенго
16.06.2022, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Куяба
7'
Айртон
79'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Куяба
Замена
Диего
️️️️
Э. Рибейро
85'
Замена
В. Арао
️️️️
Д. Де Арраскаэта
85'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
84'
ГОЛ! 2:0!
Г. Барбоза
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
79'
79'
Замена
M. Silva
️️️️
F. Marques
74'
Замена
J.
️️️️
A. LuÃs
74'
Замена
K. Osorio
️️️️
R. Gava
64'
Желтая карточка
Камило
61'
Замена
Вальдивия
️️️️
R.
46'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Андре
Желтая карточка
Витиньо
29'
Замена
Витиньо
️️️️
Б. Энрике
25'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Д. Луис
14'
13'
Желтая карточка
Андре
ГОЛ! 1:0!
Айртон
Пас отдал
Б. Энрике
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
25
Диего Алвес
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
19
Felipe Marques
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
21
Андре
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
27
Камило
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Куяба
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
ЦП
19
Élton
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
4-3-2-2
6
Айртон
4
Луис
23
Пабло
2
Матеузиньо
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
27
Энрике
8
Перейра
9
Барбоза
25
Алвес
2-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
6
Виларди
6
97
27
Камило
18
27
Энрике
11
Витиньо
11
Витиньо
27
Энрике
4
Луис
4
Перейра
4
Перейра
4
Луис
10
Рибейро
10
Диего
10
Диего
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
15
Арао
15
Арао
10
Де Арраскаэта
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
18
33
33
18
20
Вальдивия
20
Вальдивия
97
18
18
97
21
Андре
7
Кафу
7
Кафу
21
Андре
10
10
19
77
77
19
Остались в запасе
Фламенго
Куяба
17
Лазаро
ЛВ
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
28
Жоаким
ЦЗ
19
Élton
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
17
Лазаро
ЛВ
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Остались в запасе
28
Жоаким
ЦЗ
19
Élton
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Фламенго - Куяба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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