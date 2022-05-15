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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Куяба
Сан-Паулу - Куяба: обзор матча 15 мая 2022
Сан-Паулу
15.05.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Куяба
66'
Х. Кальери (П)
82'
Никао
33'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Куяба
Желтая карточка
И. Гомес
86'
ГОЛ! 2:1!
Никао
82'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Алиссон
79'
Замена
Рейналдо
️️️️
Велингтон
79'
77'
Замена
И. Кариус
️️️️
U.
75'
Красная карточка
Д. Кафу
67'
Замена
R.
️️️️
Вальдивия
67'
Замена
R. Gava
️️️️
F. Marques
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Кальери
66'
62'
Желтая карточка
Марллон
Замена
Никао
️️️️
Патрик
61'
Замена
Эдер
️️️️
Лусиано
60'
57'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Алессон
57'
Замена
A. LuÃs
️️️️
J.
Замена
А. Андерсон
️️️️
П. Майя
46'
Желтая карточка
Лусиано
45'
+1
33'
ГОЛ! 0:1!
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
25
Алиссон
ЦП
29
Пабло Майя
ЦП
10
Лусиано
ЦП
8
Патрик
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
3
Лео
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
20
Вальдивия
ЦП
77
Алессон
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
33
Caio Matheus
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
11
Никао
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
Куяба
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2-3-5
13
Рафинья
5
Арболеда
25
Алиссон
29
Майя
10
Лусиано
34
Велингтон
13
Жандрей
9
Кальери
3
Лео
17
Гомес
2-1-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
20
Вальдивия
6
Виларди
2
Лукас
6
19
77
29
Майя
28
Андерсон
28
Андерсон
29
Майя
25
Алиссон
24
Ригони
24
Ригони
25
Алиссон
10
Лусиано
23
Эдер
23
Эдер
10
Лусиано
8
Патрик
11
Никао
11
Никао
8
Патрик
34
Велингтон
6
Рейналдо
6
Рейналдо
34
Велингтон
6
16
Кариус
16
Кариус
6
19
18
18
19
18
97
97
18
20
Вальдивия
10
10
20
Вальдивия
77
Алессон
7
Кафу
7
Кафу
77
Алессон
Остались в запасе
Сан-Паулу
Куяба
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
33
Caio Matheus
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
33
Caio Matheus
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
Остались в запасе
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Сан-Паулу - Куяба
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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