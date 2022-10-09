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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Фламенго
Куяба - Фламенго: обзор матча 09 октября 2022
Куяба
09.10.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
90+4'
R. Gava
58'
М. Франка
66'
Мариньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Фламенго
ГОЛ! 1:2!
R. Gava
90'
+4
89'
Замена
C.
️️️️
Мариньо
84'
Замена
P.
️️️️
Эвертон
Замена
M. Silva
️️️️
Д. Гедес
74'
Замена
Вальдивия
️️️️
A. LuÃs
74'
Замена
Алессон
️️️️
R.
73'
73'
Замена
И. Жезус
️️️️
А. Видаль
Замена
R. Gava
️️️️
Ж. Виларди
67'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Мариньо
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Франка
Пас отдал
В. Уго
Замена
Паулао
️️️️
Марллон
46'
46'
Замена
М. Франка
️️️️
M. Lima
Желтая карточка
А. Эмпереур
38'
34'
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
K. Osorio
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
28
Жоаким
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
27
Денилсон
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Диего
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
19
Mateus Lima
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
30
Peruchi
ВР
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
20
Вальдивия
АП
99
Gustavo Nescau
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
25
Диего Алвес
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
6
Diego Damasceno
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
6
Daniel Cabral
ЦФ
37
Petterson
ЦФ
99
Werton
ЦФ
4-2-5
28
Жоаким
13
Марллон
33
Эмпереур
13
Гедес
33
27
Денилсон
10
16
Дейверсон
97
6
Виларди
21
Карлос
4-1-3-2
23
Сантос
2
Варела
15
Бруно
23
Пабло
6
Айртон
23
Видаль
7
Мариньо
30
Уго
10
Диего
7
Эвертон
19
13
Марллон
4
Паулао
4
Паулао
13
Марллон
97
20
Вальдивия
20
Вальдивия
97
10
77
Алессон
77
Алессон
10
13
Гедес
77
77
13
Гедес
6
Виларди
18
18
6
Виларди
7
Мариньо
33
33
7
Мариньо
23
Видаль
6
Жезус
6
Жезус
23
Видаль
19
26
Франка
26
Франка
19
7
Эвертон
37
37
7
Эвертон
Остались в запасе
Куяба
Фламенго
26
Винисиус Баррета
ВР
30
Peruchi
ВР
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
99
Gustavo Nescau
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
23
Матеус Кунья
ВР
25
Диего Алвес
ВР
6
Diego Damasceno
ЦФ
6
Daniel Cabral
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
30
Peruchi
ВР
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
99
Gustavo Nescau
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
25
Диего Алвес
ВР
6
Diego Damasceno
ЦФ
6
Daniel Cabral
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Куяба - Фламенго
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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