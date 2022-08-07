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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Куяба
Флуминенсе - Куяба: обзор матча 07 августа 2022
Флуминенсе
07.08.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
2'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Куяба
Желтая карточка
Натан
90'
+4
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Кано
90'
+1
Замена
Маррони
️️️️
Д. Ариас
87'
83'
Замена
M. Silva
️️️️
А. Эмпереур
80'
Желтая карточка
R. Gava
77'
Замена
Камило
️️️️
Ж. Виларди
76'
Замена
Алессон
️️️️
Вальдивия
Замена
Натан
️️️️
Гансо
64'
Замена
Кристиано
️️️️
Ф. Мело
64'
Замена
Мартинелли
️️️️
М. Пинейда
64'
Желтая карточка
Ф. Мело
48'
46'
Замена
A. LuÃs
️️️️
R.
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
Гансо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
10
Гансо
ЦП
16
Нонато
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
АП
6
Жоао Виларди
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
14
Натан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
27
Камило
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
21
Андре
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
4-2-1-3
1
Фабио
26
Маноэл
33
Нино
2
Пинейда
2
Хавьер
10
Гансо
16
Нонато
11
Ариас
30
Мело
14
Кано
11
Мартинс
3-1-1-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
13
Марллон
28
Жоаким
33
20
Вальдивия
6
Виларди
13
Гедес
12
Пирани
18
10
30
Мело
90
Кристиано
90
Кристиано
30
Мело
14
Кано
11
Виллиан
11
Виллиан
14
Кано
11
Ариас
38
Маррони
38
Маррони
11
Ариас
10
Гансо
14
Натан
14
Натан
10
Гансо
2
Пинейда
8
Мартинелли
8
Мартинелли
2
Пинейда
20
Вальдивия
77
Алессон
77
Алессон
20
Вальдивия
33
Эмпереур
77
77
33
Эмпереур
6
Виларди
27
Камило
27
Камило
6
Виларди
10
97
97
10
Остались в запасе
Флуминенсе
Куяба
19
Алешандре Жезус
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
21
Андре
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
19
Алешандре Жезус
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
21
Андре
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Флуминенсе - Куяба
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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