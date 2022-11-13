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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Коритиба
Куяба - Коритиба: обзор матча 13 ноября 2022
Куяба
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Коритиба
37'
А. Эмпереур
44'
Д. Кафу
77'
Л. Гамальо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Коритиба
82'
Желтая карточка
В. Фариас
Замена
Паулао
️️️️
И. Кариус
82'
81'
Замена
В. Фариас
️️️️
J. Trindade
Замена
R.
️️️️
Дейверсон
81'
Замена
K. Osorio
️️️️
R. Gava
80'
77'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гамальо
Пас отдал
Н. Мендес
Замена
F. Marques
️️️️
A. LuÃs
66'
Желтая карточка
A. LuÃs
65'
Пенальти не реализован!
Дейверсон
56'
49'
Вторая желтая
А. Манга
47'
Желтая карточка
А. Манга
46'
Замена
R.
️️️️
R.
46'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Натанаэл
46'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Ф. Даниэл
ГОЛ! 2:0!
Д. Кафу
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Эмпереур
Пас отдал
Марллон
37'
28'
Замена
Л. Гамальо
️️️️
М. Кадорини
24'
Желтая карточка
J. Trindade
11'
Желтая карточка
Ф. Даниэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Игор Кариус
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
18
Rafael Gava
ЦФ
27
Камило
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
21
Jesús Trindade
ЦП
20
Régis
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
2
Натанаэл
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Куяба
17
Сидклей
ЛЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
99
Gustavo Nescau
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Коритиба
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
75
Biel
ЦП
19
Robinho
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
4-1-5
22
Вальтер
16
Кариус
33
Эмпереур
13
Марллон
28
Жоаким
27
Денилсон
27
Камило
16
Дейверсон
97
7
Кафу
18
2-3-2-3
22
Габриэл
3
Энрике
4
Кастан
21
20
6
7
Даниэл
11
Манга
99
Кадорини
20
2
Натанаэл
16
Кариус
4
Паулао
4
Паулао
16
Кариус
18
33
33
18
16
Дейверсон
10
10
16
Дейверсон
97
19
19
97
2
Натанаэл
45
Мендес
45
Мендес
2
Натанаэл
21
8
Фариас
8
Фариас
21
20
19
19
20
99
Кадорини
99
Гамальо
99
Гамальо
99
Кадорини
7
Даниэл
17
17
7
Даниэл
Остались в запасе
Куяба
Коритиба
17
Сидклей
ЛЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
99
Gustavo Nescau
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
75
Biel
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
17
Сидклей
ЛЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
99
Gustavo Nescau
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Остались в запасе
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
75
Biel
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Куяба - Коритиба
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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