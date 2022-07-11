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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Ботафого
Куяба - Ботафого: обзор матча 11 июля 2022
Куяба
11.07.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ботафого
22'
Алессон
90+8'
A. LuÃs
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Ботафого
ГОЛ! 2:0!
A. LuÃs
Пас отдал
R. Gava
90'
+8
90'
+7
Замена
Клаус
️️️️
В. Куэста
90'
+2
Вторая желтая
Д. Борхес
90'
Замена
L. Oyama
️️️️
Л. Пиазон
Замена
А. Эмпереур
️️️️
K. Osorio
80'
Замена
M. Silva
️️️️
Вальдивия
80'
73'
Красная карточка
Уго
Замена
Д. Гедес
️️️️
Ж. Лукас
73'
Замена
И. Кариус
️️️️
U.
68'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Алессон
68'
58'
Желтая карточка
Д. Борхес
46'
Замена
C.
️️️️
R.
Желтая карточка
K. Osorio
25'
ГОЛ! 1:0!
Алессон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
АП
6
Uendel
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Виктор Куэста
ЦФ
16
Уго
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Куяба
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Élton
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Ботафого
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
38
Kawan
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
14
Chay
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
39
Daniel
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
3-1-1-5
22
Вальтер
28
Жоаким
13
Марллон
2
Лукас
33
20
Вальдивия
27
Камило
10
77
Алессон
18
6
3-1-1-5
25
Фернандес
20
Борхес
14
Сампайо
3
Карли
33
Фернандес
12
Пиазон
31
Куэста
99
Эрисон
23
12
де Паула
16
Уго
33
33
Эмпереур
33
Эмпереур
33
6
16
Кариус
16
Кариус
6
2
Лукас
13
Гедес
13
Гедес
2
Лукас
77
Алессон
97
97
77
Алессон
20
Вальдивия
77
77
20
Вальдивия
12
Пиазон
5
5
12
Пиазон
23
14
14
23
31
Куэста
4
Клаус
4
Клаус
31
Куэста
Остались в запасе
Куяба
Ботафого
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Élton
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
38
Kawan
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЦП
39
Daniel
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Élton
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Остались в запасе
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
38
Kawan
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЦП
39
Daniel
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Куяба - Ботафого
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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