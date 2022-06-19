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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Сеара
Куяба - Сеара: обзор матча 19 июня 2022
Куяба
19.06.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Сеара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Сеара
90'
+3
Замена
G. Lacerda
️️️️
Ричардсон
Замена
Д. Кафу
️️️️
A. LuÃs
82'
Замена
R.
️️️️
K. Osorio
82'
80'
Желтая карточка
Н. Параиба
75'
Замена
Н. Параиба
️️️️
Ю. Кастильо
Замена
C. Rivas
️️️️
R. Gava
74'
Замена
É.
️️️️
Андре
66'
Замена
Вальдивия
️️️️
F. Marques
66'
60'
Замена
I. Geovane
️️️️
Ф. Собрал
60'
Замена
М. Пейшото
️️️️
Клебер
59'
Замена
Лима
️️️️
Эрик
40'
Желтая карточка
Клебер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
27
Камило
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
21
Андре
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
26
Ричардсон
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
20
Вальдивия
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
2
Нино Параиба
ЦФ
16
David
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
45
Лима
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
2-1-5
22
Вальтер
13
Марллон
28
Жоаким
33
97
19
21
Андре
18
27
Камило
2-5
24
Мессиас
2
88
Собрал
9
Клебер
77
Кастильо
23
Линдосо
33
Эрик
19
20
Вальдивия
20
Вальдивия
19
18
16
16
18
33
10
10
33
97
7
Кафу
7
Кафу
97
21
Андре
19
19
21
Андре
77
Кастильо
2
Параиба
2
Параиба
77
Кастильо
26
Ричардсон
15
15
26
Ричардсон
33
Эрик
45
Лима
45
Лима
33
Эрик
9
Клебер
99
Пейшото
99
Пейшото
9
Клебер
88
Собрал
12
12
88
Собрал
Остались в запасе
Куяба
Сеара
4
Паулао
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
44
Маркос Виктор
ЦЗ
16
David
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
16
David
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Куяба - Сеара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
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