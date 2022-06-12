Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Брагантино
Куяба - Брагантино: обзор матча 12 июня 2022
Куяба
12.06.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
45+5'
Андре (П)
17'
Артур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Брагантино
90'
+2
Желтая карточка
Соррисо
90'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
Замена
R.
️️️️
R. Gava
83'
75'
Замена
Соррисо
️️️️
Хелиньо
Замена
É.
️️️️
Андре
74'
67'
Желтая карточка
Адерлан
Замена
Д. Кафу
️️️️
A. LuÃs
65'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
F. Marques
65'
63'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Рамирес
63'
Замена
Йоран
️️️️
Б. Пракседес
Замена
M. Silva
️️️️
Ж. Виларди
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Андре
45'
+5
Желтая карточка
R. Gava
30'
26'
Желтая карточка
Хелиньо
17'
ГОЛ! 0:1!
Артур
Пас отдал
Хелиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
21
Андре
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
4
Натан
ЦФ
31
Raul
ЦФ
37
Артур
ЦФ
15
Итало
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Куяба
28
Жоаким
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Élton
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Брагантино
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Майкон
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
13
Renan
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
2-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
18
19
21
Андре
6
Виларди
27
Камило
2-1-5
3
Ортис
13
Рамон
7
Рамирес
31
25
Пракседес
11
Хелиньо
15
Итало
37
Артур
19
22
22
19
6
Виларди
77
77
6
Виларди
18
10
10
18
97
7
Кафу
7
Кафу
97
21
Андре
19
19
21
Андре
7
Рамирес
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
7
Рамирес
25
Пракседес
19
Йоран
19
Йоран
25
Пракседес
11
Хелиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
11
Хелиньо
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
Остались в запасе
Куяба
Брагантино
28
Жоаким
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
12
Майкон
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
13
Renan
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
28
Жоаким
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Остались в запасе
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
12
Майкон
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
13
Renan
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Куяба - Брагантино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
Новости команд
Все
Куяба
Брагантино
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+