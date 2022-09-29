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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Америка Минейро
Куяба - Америка Минейро: обзор матча 29 сентября 2022
Куяба
29.09.2022, четверг, 03:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Америка Минейро
32'
Сидклей
62'
A. LuÃs
90+7'
Г. Мастриани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Америка Минейро
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Г. Мастриани
Пас отдал
Алоизио
90'
+1
Желтая карточка
Эдер
Замена
Андре
️️️️
Дейверсон
86'
Желтая карточка
M. Silva
85'
81'
Желтая карточка
P.
Замена
Вальдивия
️️️️
R.
78'
Замена
️️️️
A. LuÃs
77'
74'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Матеузиньо
Желтая карточка
Д. Гедес
69'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Д. Гедес
69'
68'
Желтая карточка
Г. Мастриани
ГОЛ! 2:0!
A. LuÃs
Пас отдал
Д. Гедес
62'
53'
Замена
P.
️️️️
R. Cáceres
48'
Пенальти не реализован!
М. Бенитес
47'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Ф. Азеведо
47'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Э.
ГОЛ! 1:0!
Сидклей
Пас отдал
R.
32'
28'
Желтая карточка
Я. Майдана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
17
Сидклей
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
27
Денилсон
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Америка Минейро
2
Яго Майдана
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
33
Эдер
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
АП
21
Андре
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
2
Patric
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
4-1-5
17
Сидклей
33
Эмпереур
13
Марллон
13
Гедес
27
Денилсон
21
Карлос
16
Дейверсон
6
Виларди
10
97
2-1-2-5
2
Майдана
27
17
Матеузиньо
16
Але
11
Азеведо
33
Эдер
19
Энрике
37
Эвералдо
8
Жуниньо
1
Кавичиоли
13
Гедес
2
Лукас
2
Лукас
13
Гедес
10
20
Вальдивия
20
Вальдивия
10
16
Дейверсон
21
Андре
21
Андре
16
Дейверсон
27
2
2
27
17
Матеузиньо
10
10
17
Матеузиньо
19
Энрике
7
Бенитес
7
Бенитес
19
Энрике
11
Азеведо
39
Мастриани
39
Мастриани
11
Азеведо
Остались в запасе
Куяба
Америка Минейро
26
Винисиус Баррета
ВР
33
Kelvin Osorio
ЦП
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
22
Данило Авелар
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
33
Kelvin Osorio
ЦП
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
22
Данило Авелар
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Куяба - Америка Минейро
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
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