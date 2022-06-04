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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Куяба
Америка Минейро - Куяба: обзор матча 04 июня 2022
Америка Минейро
04.06.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Куяба
25'
Але
53'
Ф. Азеведо
42'
Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Куяба
90'
+5
Желтая карточка
A. LuÃs
Замена
R. Cáceres
️️️️
P.
90'
Замена
Д. Авелар
️️️️
М. Лопес
90'
80'
Замена
J.
️️️️
Андре
80'
Замена
Д. Кафу
️️️️
R. Gava
74'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Камило
Замена
В. Паулиста
️️️️
Алоизио
67'
60'
Замена
F. Marques
️️️️
Вальдивия
59'
Замена
R.
️️️️
Ж. Виларди
ГОЛ! 2:1!
Ф. Азеведо
53'
Замена
Эвералдо
️️️️
Густавиньо
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
Андре
Пас отдал
Маркиньос
ГОЛ! 1:0!
Але
Пас отдал
Эдер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
2
Patric
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
16
Але
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Куяба
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
20
Вальдивия
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
21
Андре
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
30
Луан Патрик
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
5
21
Кал
13
Конти
33
Эдер
6
Лопес
50
Алоизио
2-1-5
33
Эмпереур
13
Марллон
20
Вальдивия
6
Виларди
2
Лукас
6
18
27
Камило
2
27
27
2
6
Лопес
22
Авелар
22
Авелар
6
Лопес
50
Алоизио
9
Паулиста
9
Паулиста
50
Алоизио
17
Густавиньо
37
Эвералдо
37
Эвералдо
17
Густавиньо
27
Камило
97
97
27
Камило
20
Вальдивия
19
19
20
Вальдивия
6
Виларди
10
10
6
Виларди
18
7
Кафу
7
Кафу
18
21
Андре
18
18
21
Андре
Остались в запасе
Америка Минейро
Куяба
16
Gustavo Marques
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
30
Луан Патрик
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
4
Паулао
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
16
Gustavo Marques
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
30
Луан Патрик
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Америка Минейро - Куяба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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