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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Флуминенсе
Куяба - Флуминенсе: обзор матча 17 апреля 2022
Куяба
17.04.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
90+2'
Паулао (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Флуминенсе
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Паулао
79'
Замена
Кристиано
️️️️
М. Пинейда
Замена
F. Marques
️️️️
Ã. Cardoso
79'
Желтая карточка
И. Кариус
77'
Замена
M. Silva
️️️️
R.
73'
72'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Гансо
72'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Д. Ариас
68'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Энрике
68'
Замена
Г. Кано
️️️️
F.
Замена
Вальдивия
️️️️
R. Gava
68'
Замена
Маркиньос
️️️️
A. LuÃs
46'
Замена
É.
️️️️
Андре
46'
Желтая карточка
Андре
39'
34'
Желтая карточка
Нино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
18
Rafael Gava
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
21
Андре
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
2
Калегари
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Élton
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Натан
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
2-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
4
Паулао
21
Андре
2
Лукас
16
Кариус
22
97
3-1-5
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
2
Пинейда
11
Ариас
10
Гансо
9
11
Энрике
16
Нонато
5
18
20
Вальдивия
20
Вальдивия
18
21
Андре
19
19
21
Андре
22
19
19
22
10
77
77
10
97
10
Маркиньос
10
Маркиньос
97
2
Пинейда
90
Кристиано
90
Кристиано
2
Пинейда
11
Ариас
38
Паулиста
38
Паулиста
11
Ариас
10
Гансо
88
88
10
Гансо
11
Энрике
11
Виллиан
11
Виллиан
11
Энрике
9
14
Кано
14
Кано
9
Остались в запасе
Куяба
Флуминенсе
13
Марллон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
13
Марллон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Куяба - Флуминенсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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