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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Атлетико Минейро
Куяба - Атлетико Минейро: обзор матча 22 июля 2022
Куяба
22.07.2022, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
90+9'
Г. Пирани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Атлетико Минейро
ГОЛ! 1:0!
Г. Пирани
90'
+9
Замена
И. Кариус
️️️️
U.
84'
Замена
А. Эмпереур
️️️️
Ж. Виларди
84'
77'
Замена
Аллан
️️️️
Отавио
Замена
A. LuÃs
️️️️
Алессон
77'
Замена
Андре
️️️️
R.
77'
Желтая карточка
Камило
66'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Вальдивия
63'
58'
Желтая карточка
К. Павон
57'
Замена
К. Павон
️️️️
Э. Варгас
57'
Замена
Кено
️️️️
Жаир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
20
Вальдивия
АП
6
Uendel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
27
Камило
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Адемир
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Куяба
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
21
Андре
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
10
Педриньо
ЦП
30
Калебе
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
20
Кено
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
3-1-5
22
Вальтер
28
Жоаким
13
Марллон
2
Лукас
20
Вальдивия
27
Камило
10
18
6
Виларди
77
Алессон
4-1-1-2-2
22
Эверсон
23
Гуга
6
Алонсо
13
Арана
21
Рабельо
94
Отавио
8
Жаир
7
Адемир
11
Сарачо
90
Фабио
11
Варгас
6
Виларди
33
Эмпереур
33
Эмпереур
6
Виларди
10
21
Андре
21
Андре
10
6
16
Кариус
16
Кариус
6
20
Вальдивия
12
Пирани
12
Пирани
20
Вальдивия
77
Алессон
97
97
77
Алессон
94
Отавио
29
Аллан
29
Аллан
94
Отавио
8
Жаир
20
Кено
20
Кено
8
Жаир
11
Варгас
7
Павон
7
Павон
11
Варгас
Остались в запасе
Куяба
Атлетико Минейро
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
8
Рубенс
ЛЗ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
30
Калебе
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
30
Калебе
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Куяба - Атлетико Минейро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
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5
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