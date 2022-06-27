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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Куяба
Гойас - Куяба: обзор матча 27 июня 2022
Гойас
27.06.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
80'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Куяба
90'
+6
Желтая карточка
Вальдивия
87'
Замена
Вальдивия
️️️️
A. LuÃs
87'
Замена
Жоаким
️️️️
R. Gava
83'
Вторая желтая
А. Эмпереур
ГОЛ! 1:0!
П. Рауль
Пас отдал
Диего
80'
Замена
Д. Барселос
️️️️
Элвис
78'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Винисиус
78'
75'
Замена
R.
️️️️
K. Osorio
73'
Желтая карточка
Ж. Лукас
69'
Желтая карточка
J.
66'
Замена
J.
️️️️
É.
66'
Замена
Д. Кафу
️️️️
F. Marques
Замена
К. Винисиус
️️️️
М. Салес
46'
Замена
Д. Белмонте
️️️️
Л. Диас
46'
39'
Желтая карточка
А. Эмпереур
Желтая карточка
М. Салес
20'
Желтая карточка
Рейналдо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
10
Элвис
АП
23
Tadeu
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
2
Диего
ЦФ
40
Рейналдо
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
6
Uendel
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
97
Дада Белмонте
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
97
Vitor Hugo
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Куяба
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
20
Вальдивия
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
3-1-2-5
16
Каэтано
70
63
95
Салес
7
Винисиус
10
Элвис
97
Диас
40
Рейналдо
2
Диего
18
Рауль
23
3-1-5
22
Вальтер
2
Лукас
13
Марллон
33
Эмпереур
33
97
19
19
18
27
Камило
10
Элвис
6
Барселос
6
Барселос
10
Элвис
95
Салес
34
Винисиус
34
Винисиус
95
Салес
97
Диас
97
Белмонте
97
Белмонте
97
Диас
7
Винисиус
96
Жуниор
96
Жуниор
7
Винисиус
18
28
Жоаким
28
Жоаким
18
97
20
Вальдивия
20
Вальдивия
97
33
10
10
33
19
7
Кафу
7
Кафу
19
19
18
18
19
Остались в запасе
Гойас
Куяба
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
94
Matheus Alves
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
97
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
94
Matheus Alves
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
97
Vitor Hugo
ЦФ
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Гойас - Куяба
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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