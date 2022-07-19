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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Куяба
Палмейрас - Куяба: обзор матча 19 июля 2022
Палмейрас
19.07.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
49'
Г. Верон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Куяба
Замена
Вандерлан
️️️️
Х. Пикерес
86'
83'
Желтая карточка
Ж. Лукас
76'
Замена
U.
️️️️
И. Кариус
Желтая карточка
Э. Атуэста
74'
70'
Замена
Андре
️️️️
R.
70'
Замена
M. Silva
️️️️
Алессон
70'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
K. Osorio
Желтая карточка
М. Серкейра
68'
Замена
Уэсли
️️️️
Дуду
67'
65'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Вальдивия
Замена
Б. Лопес
️️️️
Г. Верон
63'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Р. Вейга
63'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
Г. Менино
63'
ГОЛ! 1:0!
Г. Верон
49'
Желтая карточка
Г. Гомес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
АП
10
Rodriguinho
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
21
Андре
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
12
Майке
8
Данило
25
Менино
92
Дуду
10
Скарпа
27
Верон
23
Вейга
4-1-1-4
22
Вальтер
2
Лукас
33
Эмпереур
28
Жоаким
13
Марллон
33
20
Вальдивия
18
77
Алессон
16
Кариус
10
23
Вейга
20
Атуэста
20
Атуэста
23
Вейга
25
Менино
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
25
Менино
92
Дуду
21
Уэсли
21
Уэсли
92
Дуду
27
Верон
77
Лопес
77
Лопес
27
Верон
22
Пикерес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
22
Пикерес
10
21
Андре
21
Андре
10
77
Алессон
77
77
77
Алессон
20
Вальдивия
97
97
20
Вальдивия
33
6
Виларди
6
Виларди
33
16
Кариус
6
6
16
Кариус
Остались в запасе
Палмейрас
Куяба
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
18
Jenison
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
18
Jenison
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Палмейрас - Куяба
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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