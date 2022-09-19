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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Куяба
Атлетико Паранаэнсе - Куяба: обзор матча 19 сентября 2022
Атлетико Паранаэнсе
19.09.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
2 : 2
Завершен
Куяба
35'
Т. Куэльо
45+4'
Д. Теранс (П)
9'
R.
65'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Куяба
Желтая карточка
П. Энрике
90'
+4
86'
Замена
А. Эмпереур
️️️️
Д. Гедес
86'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Дейверсон
78'
Замена
M. Silva
️️️️
И. Кариус
Замена
Марлос
️️️️
Т. Куэльо
76'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
У. Моура
70'
70'
Замена
R. Gava
️️️️
Алессон
Желтая карточка
У. Моура
68'
65'
ГОЛ! 2:2!
Дейверсон
Пас отдал
R.
Замена
М. Фелипе
️️️️
П. Энрике
59'
Замена
Пабло
️️️️
В. Роке
46'
Замена
Ромуло
️️️️
А. Каноббио
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Теранс
45'
+4
45'
+3
Вторая желтая
Паулао
43'
Желтая карточка
Камило
40'
Желтая карточка
Паулао
ГОЛ! 1:1!
Т. Куэльо
Пас отдал
П. Энрике
35'
9'
ГОЛ! 0:1!
R.
Пас отдал
Д. Гедес
Желтая карточка
В. Роке
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
27
Камило
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
10
Марлос
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
77
Marcão Silva
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
21
Андре
ЦФ
3-1-1-3-2
98
Пайшао
13
Энрике
5
Энрике
12
Келлвен
5
Моура
80
Сантана
28
Куэльо
80
Теранс
17
Каноббио
44
Хелено
9
Роке
3-1-5
4
Паулао
13
Марллон
28
Жоаким
27
Денилсон
10
21
Карлос
13
Гедес
16
Кариус
27
Камило
5
Энрике
4
Фелипе
4
Фелипе
5
Энрике
5
Моура
18
Читтадини
18
Читтадини
5
Моура
28
Куэльо
10
Марлос
10
Марлос
28
Куэльо
17
Каноббио
40
Ромуло
40
Ромуло
17
Каноббио
9
Роке
92
Пабло
92
Пабло
9
Роке
13
Гедес
33
Эмпереур
33
Эмпереур
13
Гедес
16
Дейверсон
2
Лукас
2
Лукас
16
Дейверсон
16
Кариус
77
77
16
Кариус
77
Алессон
18
18
77
Алессон
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
1
Mycael
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
14
Эрик
ЦП
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
26
Винисиус Баррета
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
14
Эрик
ЦП
24
Лео Линк
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Куяба
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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