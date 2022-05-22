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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Интернасьонал
Куяба - Интернасьонал: обзор матча 22 мая 2022
Куяба
22.05.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
50'
Вальдивия
82'
К. де Пена (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Интернасьонал
Желтая карточка
А. Эмпереур
90'
90'
Желтая карточка
Уэсли
88'
Желтая карточка
К. де Пена
84'
Желтая карточка
П. Энрике
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. де Пена
Вторая желтая
Ж. Лукас
81'
Замена
Маркиньос
️️️️
Вальдивия
77'
77'
Замена
Маурисио
️️️️
Эденилсон
77'
Замена
Уэсли
️️️️
А. Патрик
71'
Замена
П. Энрике
️️️️
Вандерсон
69'
Желтая карточка
Мойзес
Замена
A. LuÃs
️️️️
Алессон
66'
Замена
Андре
️️️️
J.
66'
61'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Замена
M. Silva
️️️️
C. Rivas
58'
57'
Желтая карточка
Вандерсон
55'
Замена
Алемао
️️️️
Давид
55'
Замена
К. де Пена
️️️️
L.
ГОЛ! 1:0!
Вальдивия
50'
Замена
R.
️️️️
F. Marques
46'
Желтая карточка
Ж. Лукас
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
20
Вальдивия
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
42
Даниэл
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Куяба
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
21
Андре
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Интернасьонал
4
Бруно Мендес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
26
Эстевао
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
2-2-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
13
Марллон
16
20
Вальдивия
19
77
Алессон
18
6
Виларди
6
4-1-1-2-3
14
Бустос
44
Витао
25
Меркадо
27
Мойзес
6
Габриэль
88
Эденилсон
10
Патрик
7
Давид
94
Вандерсон
28
42
Даниэл
18
21
Андре
21
Андре
18
19
10
10
19
20
Вальдивия
10
Маркиньос
10
Маркиньос
20
Вальдивия
16
77
77
16
77
Алессон
97
97
77
Алессон
28
14
де Пена
14
де Пена
28
10
Патрик
7
Уэсли
7
Уэсли
10
Патрик
88
Эденилсон
18
Маурисио
18
Маурисио
88
Эденилсон
94
Вандерсон
7
Энрике
7
Энрике
94
Вандерсон
7
Давид
9
Алемао
9
Алемао
7
Давид
Остались в запасе
Куяба
Интернасьонал
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
4
Бруно Мендес
ЦЗ
26
Эстевао
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Остались в запасе
4
Бруно Мендес
ЦЗ
26
Эстевао
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Куяба - Интернасьонал
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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