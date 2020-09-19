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Перу. Лига 1
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Спортинг Кристал
Кристиано
Статистика
€ 225 тыс
Кристиано - статистика
Спортинг Кристал
29 августа 1993 (33), Рио-де-Жанейро
#90 | Защитник
180 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 10 тур
Спортинг Кристал
3 : 1
19.09.2026
Атлетико Грау
1' - 77'
50'
Перу. Лига 1, 9 тур
Депортиво Мокегуа
1 : 2
13.09.2026
Спортинг Кристал
1' - 90'
42'
Перу. Лига 1, 8 тур
Спортинг Кристал
5 : 0
06.09.2026
Депортиво Лос Чанкас
1' - 90'
90'
Перу. Лига 1, 7 тур
Спорт Бойз
1 : 0
30.08.2026
Спортинг Кристал
1' - 90'
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2026
Перу. Лига 1 2026
Бразилия. Серия А 2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флуминенсе
13
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
0 : 1
13.11.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
3 : 0
10.11.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
3 : 1
05.11.2022
Сан-Паулу
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сеара
0 : 1
01.11.2022
Флуминенсе
1' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коринтианс
0 : 2
27.10.2022
Флуминенсе
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 2
23.10.2022
Ботафого
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Аваи
0 : 3
17.10.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
0 : 2
10.10.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 2
06.10.2022
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
01.10.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
4 : 0
29.09.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
1 : 2
18.09.2022
Флуминенсе
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
2 : 1
11.09.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
1 : 1
28.08.2022
Палмейрас
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
5 : 2
21.08.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
3 : 0
15.08.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.08.2022
Куяба
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 2
02.08.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
2 : 1
24.07.2022
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
2 : 2
17.07.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
4 : 0
02.07.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
0 : 2
12.06.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Флуминенсе
5 : 3
09.06.2022
Атлетико Минейро
1' - 90'
58'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 0
05.06.2022
Флуминенсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 2
30.05.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Форталеза
0 : 1
22.05.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
2 : 1
15.05.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Палмейрас
1 : 1
08.05.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
3 : 2
01.05.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
0 : 1
24.04.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 1
17.04.2022
Флуминенсе
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
0 : 0
09.04.2022
Сантос
1' - 90'
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