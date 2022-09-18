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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Флуминенсе
Фламенго - Флуминенсе: обзор матча 18 сентября 2022
Фламенго
18.09.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Флуминенсе
83'
Г. Барбоза
45'
Гансо (П)
76'
Натан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Флуминенсе
90'
+2
Замена
Кристиано
️️️️
Д. Ариас
Замена
М. Франка
️️️️
Родиней
90'
+2
90'
+2
Замена
Y. Felipe
️️️️
Гансо
90'
+2
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Кано
90'
Красная карточка
К. Паулиста
Красная карточка
Эвертон
90'
86'
Красная карточка
Маноэл
Красная карточка
Мариньо
86'
84'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Мартинелли
Замена
Мариньо
️️️️
Э. Рибейро
84'
Замена
В. Уго
️️️️
Т. Майя
84'
ГОЛ! 1:2!
Г. Барбоза
Пас отдал
Эвертон
83'
81'
Желтая карточка
С. Хавьер
80'
Желтая карточка
Натан
76'
ГОЛ! 0:2!
Натан
Пас отдал
Мартинелли
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Де Арраскаэта
72'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ж. Гомес
72'
Желтая карточка
Г. Барбоза
68'
67'
Желтая карточка
Фабио
67'
Замена
Натан
️️️️
М. Мартинс
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Гансо
21'
Желтая карточка
Андре
6'
Желтая карточка
Д. Брас
6'
Желтая карточка
Д. Брас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
6
Diego Damasceno
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Диего
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
26
Матеус Франка
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
4-4-3
23
Сантос
16
Луис
4
Луис
4
Перейра
23
Родиней
10
Рибейро
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
29
Майя
9
Педро
6
9
Барбоза
3-1-1-1-4
1
Фабио
2
Хавьер
26
Маноэл
33
Нино
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
8
Мартинелли
11
Мартинс
38
Паулиста
35
Гомес
23
Видаль
23
Видаль
35
Гомес
29
Майя
30
Уго
30
Уго
29
Майя
10
Рибейро
7
Мариньо
7
Мариньо
10
Рибейро
23
Родиней
26
Франка
26
Франка
23
Родиней
10
Де Арраскаэта
7
Эвертон
7
Эвертон
10
Де Арраскаэта
11
Ариас
90
Кристиано
90
Кристиано
11
Ариас
11
Мартинс
14
Натан
14
Натан
11
Мартинс
10
Гансо
88
88
10
Гансо
8
Мартинелли
30
Мело
30
Мело
8
Мартинелли
14
Кано
11
Виллиан
11
Виллиан
14
Кано
Остались в запасе
Фламенго
Флуминенсе
25
Диего Алвес
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Диего
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Диего
АП
Остались в запасе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Фламенго - Флуминенсе
1
2
2
6
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
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