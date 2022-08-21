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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Коритиба
Флуминенсе - Коритиба: обзор матча 21 августа 2022
Флуминенсе
21.08.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
5 : 2
Завершен
Коритиба
3'
К. Паулиста
36'
Д. Ариас
77'
Натан
90+1'
Виллиан
90+5'
Виллиан
72'
А. Манга
84'
Эжидио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Коритиба
ГОЛ! 5:2!
Виллиан
90'
+5
ГОЛ! 4:2!
Виллиан
90'
+1
Желтая карточка
Виллиан
89'
Замена
М. Араухо
️️️️
М. Мартинс
88'
84'
ГОЛ! 3:2!
Эжидио
84'
Замена
R.
️️️️
B.
Замена
Ф. Мело
️️️️
Натан
80'
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Кано
80'
ГОЛ! 3:1!
Натан
77'
73'
Замена
R.
️️️️
Г. Биро
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Манга
Пас отдал
Ф. Даниэл
Замена
Маррони
️️️️
Д. Ариас
67'
Замена
Мартинелли
️️️️
Нонато
67'
57'
Желтая карточка
Натанаэл
46'
Замена
А. Манга
️️️️
Л. Гамальо
46'
Замена
Натанаэл
️️️️
M. Alexandre
46'
Замена
B. Gomes
️️️️
Вал
45'
+1
Желтая карточка
Вал
ГОЛ! 2:0!
Д. Ариас
Пас отдал
Г. Кано
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Паулиста
Пас отдал
М. Мартинс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
16
Нонато
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЦФ
14
Натан
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Коритиба
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
97
Вал
ОП
25
Bernardo
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
29
Гилерме Биро
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
38
Маррони
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Коритиба
4
Джон Чансельор
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
19
Robinho
ЦП
20
Régis
ЦП
12
Marcão
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
2
Хавьер
7
Андре
16
Нонато
11
Ариас
11
Мартинс
38
Паулиста
14
Кано
14
Натан
2-1-2-1-4
21
3
де лос Сантос
6
Эжидио
97
Вал
25
21
7
Даниэл
2
99
Гамальо
3
29
Биро
11
Ариас
38
Маррони
38
Маррони
11
Ариас
14
Кано
11
Виллиан
11
Виллиан
14
Кано
14
Натан
30
Мело
30
Мело
14
Натан
11
Мартинс
15
Араухо
15
Араухо
11
Мартинс
16
Нонато
8
Мартинелли
8
Мартинелли
16
Нонато
25
19
19
25
29
Биро
20
20
29
Биро
99
Гамальо
11
Манга
11
Манга
99
Гамальо
2
2
Натанаэл
2
Натанаэл
2
97
Вал
15
15
97
Вал
Остались в запасе
Флуминенсе
Коритиба
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
4
Джон Чансельор
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
12
Marcão
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Остались в запасе
4
Джон Чансельор
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
12
Marcão
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Флуминенсе - Коритиба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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Флуминенсе
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
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1
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