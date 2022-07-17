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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Флуминенсе
Сан-Паулу - Флуминенсе: обзор матча 17 июля 2022
Сан-Паулу
17.07.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 2
Завершен
Флуминенсе
34'
Лусиано
42'
Патрик
25'
Андре
64'
Маноэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Флуминенсе
85'
Желтая карточка
К. Паулиста
84'
Замена
А. Жезус
️️️️
Д. Ариас
80'
Замена
Виллиан
️️️️
Гансо
Желтая карточка
Х. Кальери
79'
79'
Желтая карточка
Андре
Желтая карточка
Патрик
67'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Эдер
65'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Лусиано
65'
64'
ГОЛ! 2:2!
Маноэл
Пас отдал
Нонато
59'
Замена
Нонато
️️️️
М. Мартинс
58'
Замена
Натан
️️️️
Мартинелли
46'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Л. Кларо
ГОЛ! 2:1!
Патрик
42'
ГОЛ! 1:1!
Лусиано
34'
Желтая карточка
Лусиано
31'
Замена
Велингтон
️️️️
Патрик
29'
Замена
Т. Коуто
️️️️
Жандрей
29'
25'
ГОЛ! 0:1!
Андре
Пас отдал
Гансо
Желтая карточка
Д. Коста
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Патрик
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
3
Лео
ЦФ
36
Патрик
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
38
Кайо Паулиста
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Родриго Нестор
ЦФ
11
Никао
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
16
Нонато
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
14
Натан
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
2-1-3-4
13
Жандрей
13
Рафинья
19
Коста
29
Майя
17
Гомес
8
Патрик
6
Коста
3
Лео
23
Эдер
10
Лусиано
36
Патрик
3-1-1-5
1
Фабио
2
Хавьер
33
Нино
26
Маноэл
7
Андре
11
Ариас
38
Паулиста
14
Кано
10
Гансо
11
Мартинс
8
Мартинелли
13
Жандрей
12
Коуто
12
Коуто
13
Жандрей
36
Патрик
34
Велингтон
34
Велингтон
36
Патрик
23
Эдер
18
Винисиус
18
Винисиус
23
Эдер
10
Лусиано
9
Кальери
9
Кальери
10
Лусиано
11
Мартинс
16
Нонато
16
Нонато
11
Мартинс
4
Кларо
4
Кларо
Кларо
30
Мело
30
Мело
Кларо
8
Мартинелли
14
Натан
14
Натан
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Гансо
11
Ариас
19
Жезус
19
Жезус
11
Ариас
Остались в запасе
Сан-Паулу
Флуминенсе
6
Луизао
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Родриго Нестор
ЦФ
11
Никао
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
6
Луизао
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Родриго Нестор
ЦФ
11
Никао
ЦФ
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Сан-Паулу - Флуминенсе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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Сан-Паулу
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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