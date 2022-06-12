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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 12 июня 2022
Флуминенсе
12.06.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Гойяненсе
35'
Жефферсон
45+1'
В. Рато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Андре
90'
+7
Желтая карточка
Д. Ариас
90'
+6
82'
Замена
Риксон
️️️️
Жоржиньо
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Г. Кано
80'
Замена
А. Жезус
️️️️
Маноэл
79'
75'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Хайнер
63'
Замена
Айртон
️️️️
Д. Чурин
Замена
К. Паулиста
️️️️
W.
46'
Замена
Натан
️️️️
Кристиано
46'
46'
Замена
Шейлон
️️️️
Г. Баральяс
45'
+2
Желтая карточка
Г. Баральяс
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
В. Рато
Пас отдал
М. Фрейтас
Желтая карточка
С. Хавьер
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
Жефферсон
Замена
Ф. Мело
️️️️
Виллиан
31'
Красная карточка
Д. Брас
21'
2'
Желтая карточка
Хайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
7
Андре
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
40
Рамон Менезес
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
17
Жоржиньо
АП
16
Эдсон
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
14
Натан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
27
Луан Полли
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
17
Риксон
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
7
Шейлон
АП
38
Лео Перейра
ПВ
3-1-5
1
Фабио
90
Кристиано
26
Маноэл
44
Брас
11
Ариас
7
Андре
11
Виллиан
14
Кано
11
Энрике
5
3-1-2-2-2
1
Роналдо
2
Хайнер
40
Менезес
12
Жефферсон
17
Фрейтас
44
Баральяс
19
Фернандо
10
Рато
17
Жоржиньо
9
Чурин
16
Эдсон
14
Кано
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Кано
5
38
Паулиста
38
Паулиста
5
90
Кристиано
14
Натан
14
Натан
90
Кристиано
11
Виллиан
30
Мело
30
Мело
11
Виллиан
26
Маноэл
19
Жезус
19
Жезус
26
Маноэл
17
Жоржиньо
17
Риксон
17
Риксон
17
Жоржиньо
2
Хайнер
35
Фернандо
35
Фернандо
2
Хайнер
44
Баральяс
7
Шейлон
7
Шейлон
44
Баральяс
9
Чурин
11
Айртон
11
Айртон
9
Чурин
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
33
Ренан
ВР
27
Луан Полли
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
38
Лео Перейра
ПВ
Остались в запасе
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
27
Луан Полли
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
38
Лео Перейра
ПВ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
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Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
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