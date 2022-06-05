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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Флуминенсе
Жувентуде - Флуминенсе: обзор матча 05 июня 2022
Жувентуде
05.06.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
32'
Л. Кларо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Флуминенсе
90'
+4
Красная карточка
Нонато
90'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
Желтая карточка
Талиссон
90'
Замена
Мораес
️️️️
И. Питта
87'
81'
Желтая карточка
Маноэл
Замена
Р. Буэно
️️️️
Р. Алвес
77'
Замена
П. Мосселин
️️️️
Чико
77'
Желтая карточка
Р. Алвес
73'
71'
Замена
Y. Felipe
️️️️
С. Хавьер
67'
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
Талиссон
️️️️
П. Энрике
65'
58'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Гансо
53'
Желтая карточка
Гансо
Желтая карточка
В. Матеус
52'
46'
Замена
Кристиано
️️️️
К. Паулиста
46'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Виллиан
46'
Замена
Ф. Мело
️️️️
W.
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Кларо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
34
Витор Мендес
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
10
Чико
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
7
Андре
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Жувентуде
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
25
Марлон
ЦП
23
Ромуло
ЦП
21
Виллиан
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
23
Марлон
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
14
Натан
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
1-2-5
31
Рейс
13
Форстер
16
Жадсон
2
Алвес
63
Габриэль
5
Ирмер
10
Чико
9
Питта
96
Энрике
1-5
1
Фабио
26
Маноэл
7
Андре
14
Кано
11
Виллиан
10
Гансо
11
Энрике
96
Энрике
2
Талиссон
2
Талиссон
96
Энрике
2
Алвес
9
Буэно
9
Буэно
2
Алвес
9
Питта
20
Мораес
20
Мораес
9
Питта
10
Чико
94
Мосселин
94
Мосселин
10
Чико
38
Паулиста
90
Кристиано
90
Кристиано
38
Паулиста
10
Гансо
9
Кеннеди
9
Кеннеди
10
Гансо
2
Хавьер
88
88
2
Хавьер
5
30
Мело
30
Мело
5
11
Виллиан
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Виллиан
Остались в запасе
Жувентуде
Флуминенсе
37
Дарлан
ОП
28
Пауло Миранда
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
23
Ромуло
ЦП
21
Виллиан
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
23
Марлон
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
28
Пауло Миранда
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
23
Ромуло
ЦП
21
Виллиан
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
Остались в запасе
23
Марлон
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Жувентуде - Флуминенсе
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
Новости команд
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Жувентуде
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
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