Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Сантос
Флуминенсе - Сантос: обзор матча 09 апреля 2022
Флуминенсе
09.04.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
2
Калегари
ЦФ
7
Андре
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Натан
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сантос
34
Жоао Пауло
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Джохан Хулио
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Флуминенсе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Сантос
21
Ауро
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
4-1-5
1
Фабио
90
Кристиано
26
Маноэл
44
Брас
33
Нино
11
Ариас
7
Андре
14
Кано
14
Натан
88
2
Калегари
5
22
Мадсон
7
Хулио
38
Леонардо
5
Маранхао
25
Заносело
Остались в запасе
Флуминенсе
Сантос
2
Марио Пинейда
ЦЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
21
Ауро
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Остались в запасе
21
Ауро
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Флуминенсе - Сантос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Сантос
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+