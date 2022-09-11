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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Форталеза
Флуминенсе - Форталеза: обзор матча 11 сентября 2022
Флуминенсе
11.09.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
11'
Г. Кано
57'
Г. Кано
51'
Т. Гальярдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Форталеза
Замена
Ф. Мело
️️️️
Г. Кано
86'
Замена
Маррони
️️️️
Гансо
86'
85'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
Замена
Виллиан
️️️️
М. Мартинс
80'
70'
Замена
Ромариньо
️️️️
Мойзес
70'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Робсон
66'
Желтая карточка
Мойзес
Замена
Мартинелли
️️️️
Y. Felipe
65'
58'
Желтая карточка
Робсон
ГОЛ! 2:1!
Г. Кано
57'
53'
Замена
А. Кайо
️️️️
З. Велисон
51'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Ж. Капишаба
46'
Замена
П. Роша
️️️️
Рональд
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
Гансо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Рональд
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
14
Натан
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
11
Ромариньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
2
Хавьер
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
11
Мартинс
38
Паулиста
14
Кано
88
4-1-1-1-4
2
Бритес
4
Беневенуто
4
Тити
29
Капишаба
8
Рональд
88
21
Мойзес
28
Велисон
91
Гальярдо
30
Робсон
16
10
Гансо
38
Маррони
38
Маррони
10
Гансо
11
Мартинс
11
Виллиан
11
Виллиан
11
Мартинс
88
8
Мартинелли
8
Мартинелли
88
14
Кано
30
Мело
30
Мело
14
Кано
28
Велисон
8
Кайо
8
Кайо
28
Велисон
21
Мойзес
11
Ромариньо
11
Ромариньо
21
Мойзес
8
Рональд
32
Роша
32
Роша
8
Рональд
30
Робсон
10
Ромеро
10
Ромеро
30
Робсон
Остались в запасе
Флуминенсе
Форталеза
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
14
Натан
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
14
Натан
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Флуминенсе - Форталеза
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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Флуминенсе
Форталеза
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
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6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
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2025.08.15 20:04
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