Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Сан-Паулу
Флуминенсе - Сан-Паулу: обзор матча 05 ноября 2022
Флуминенсе
05.11.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
3 : 1
Завершен
Сан-Паулу
46'
Г. Кано
56'
Г. Кано
59'
Г. Кано
30'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Сан-Паулу
90'
+2
Вторая желтая
Рафинья
Замена
М. Араухо
️️️️
Г. Кано
87'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Гансо
80'
78'
Желтая карточка
Рафинья
73'
Замена
N. Bustos
️️️️
Х. Кальери
67'
Замена
А. Андерсон
️️️️
Лусиано
61'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Рейналдо
61'
Замена
Т. Коста
️️️️
И. Гомес
ГОЛ! 3:1!
Г. Кано
Пас отдал
Гансо
59'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кано
Пас отдал
М. Мартинс
56'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кано
46'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Y. Felipe
46'
Замена
Александер
️️️️
Кристиано
46'
Замена
Натан
️️️️
Нино
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Лусиано
Пас отдал
И. Гомес
Желтая карточка
Нино
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Рейналдо
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Патрик
ЦП
3
Лео
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
5
Александер
ЦП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Жуан
ЦФ
33
Луан
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Фабио
90
Кристиано
33
Нино
26
Маноэл
2
Хавьер
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
88
4-1-2-3
27
34
Велингтон
5
Феррарези
13
Рафинья
6
Рейналдо
29
Майя
17
Гомес
8
Патрик
10
Лусиано
9
Кальери
3
Лео
90
Кристиано
5
Александер
5
Александер
90
Кристиано
10
Гансо
30
Мело
30
Мело
10
Гансо
88
11
Мартинс
11
Мартинс
88
14
Кано
15
Араухо
15
Араухо
14
Кано
33
Нино
14
Натан
14
Натан
33
Нино
10
Лусиано
28
Андерсон
28
Андерсон
10
Лусиано
Патрик
11
Галоппо
11
Галоппо
Патрик
17
Гомес
6
Коста
6
Коста
17
Гомес
6
Рейналдо
95
Гильерме
95
Гильерме
6
Рейналдо
9
Кальери
19
19
9
Кальери
Остались в запасе
Флуминенсе
Сан-Паулу
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Жандрей
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
9
Жуан
ЦФ
33
Луан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Жандрей
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
9
Жуан
ЦФ
33
Луан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Флуминенсе - Сан-Паулу
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Сан-Паулу
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+