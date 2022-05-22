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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Флуминенсе
Форталеза - Флуминенсе: обзор матча 22 мая 2022
Форталеза
22.05.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
9'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Флуминенсе
90'
+2
Желтая карточка
Д. Брас
87'
Замена
Нонато
️️️️
Гансо
Замена
Р. Кайзер
️️️️
С. Ромеро
70'
Замена
L. Crispim
️️️️
З. Велисон
70'
Замена
V. Depietri
️️️️
Мойзес
70'
69'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Л. Энрике
Желтая карточка
Л. Лима
57'
50'
Замена
Л. Кларо
️️️️
Нино
46'
Замена
С. Хавьер
️️️️
Натан
Замена
М. Хусса
️️️️
Тити
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Энрике
Пас отдал
Натан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
93
Макс Валеф
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Натан
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
7
Андре
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Sammuel
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
3-2-1-5
4
Тити
29
Капишаба
6
Лима
4
Беневенуто
12
35
Насименту
22
Пикачу
21
Мойзес
10
Ромеро
28
Велисон
93
Валеф
3-5
1
Фабио
33
Нино
44
Брас
23
Марлон
5
10
Гансо
14
Кано
11
Энрике
7
Андре
10
Ромеро
79
Кайзер
79
Кайзер
10
Ромеро
4
Тити
5
Хусса
5
Хусса
4
Тити
28
Велисон
91
91
28
Велисон
21
Мойзес
11
11
21
Мойзес
33
Нино
4
Кларо
4
Кларо
33
Нино
14
Натан
2
Хавьер
2
Хавьер
14
Натан
10
Гансо
16
Нонато
16
Нонато
10
Гансо
11
Энрике
38
Паулиста
38
Паулиста
11
Энрике
Остались в запасе
Форталеза
Флуминенсе
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Sammuel
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
8
Рональд
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
90
Кристиано
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Sammuel
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
8
Рональд
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Форталеза - Флуминенсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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