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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Коринтианс
Флуминенсе - Коринтианс: обзор матча 02 июля 2022
Флуминенсе
02.07.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 15 тур
4 : 0
Завершен
Коринтианс
15'
Маноэл
42'
Г. Кано
71'
Г. Кано
90+1'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Коринтианс
ГОЛ! 4:0!
F.
Пас отдал
Мартинелли
90'
+1
88'
Желтая карточка
Р. Ренан
Замена
F.
️️️️
Г. Кано
84'
Замена
М. Пинейда
️️️️
К. Паулиста
84'
Замена
Виллиан
️️️️
М. Мартинс
78'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Д. Ариас
78'
76'
Замена
Адсон
️️️️
Биро
ГОЛ! 3:0!
Г. Кано
Пас отдал
С. Хавьер
71'
Замена
А. Жезус
️️️️
Гансо
62'
58'
Замена
Р. Гедес
️️️️
А. Мораес
58'
Замена
Жулиано
️️️️
В. Кантильо
49'
Желтая карточка
А. Мораес
46'
Замена
Ф. Сантос
️️️️
Л. Питон
46'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Б. Мендес
ГОЛ! 2:0!
Г. Кано
Пас отдал
Д. Ариас
42'
40'
Желтая карточка
Биро
ГОЛ! 1:0!
Маноэл
Пас отдал
Д. Ариас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
7
Андре
ОП
11
Джон Ариас
ЦП
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Коринтианс
1
Кассио
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
9
Fred
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
14
Натан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
8
Матеус Араухо
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
2-1-1-5
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
7
Андре
11
Ариас
8
Мартинелли
14
Кано
10
Гансо
11
Мартинс
38
Паулиста
3-3-1-2
1
Кассио
3
Бамбу
30
Ренан
9
Биро
26
Мело
39
Хавьер
6
Питон
30
Кантильо
18
Мораес
23
Гиоване
38
Паулиста
2
Пинейда
2
Пинейда
38
Паулиста
14
Кано
9
9
14
Кано
11
Ариас
30
Мело
30
Мело
11
Ариас
11
Мартинс
11
Виллиан
11
Виллиан
11
Мартинс
10
Гансо
19
Жезус
19
Жезус
10
Гансо
4
Мендес
31
Мантуан
31
Мантуан
4
Мендес
6
Питон
6
Сантос
6
Сантос
6
Питон
30
Кантильо
20
Жулиано
20
Жулиано
30
Кантильо
18
Мораес
10
Гедес
10
Гедес
18
Мораес
9
Биро
28
Адсон
28
Адсон
9
Биро
Остались в запасе
Флуминенсе
Коринтианс
90
Кристиано
ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
14
Натан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
33
Матеус Донелли
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
8
Матеус Араухо
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
14
Натан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
8
Матеус Араухо
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Флуминенсе - Коринтианс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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