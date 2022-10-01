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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Атлетико Минейро - Флуминенсе: обзор матча 01 октября 2022
Атлетико Минейро
01.10.2022, суббота, 21:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
41'
Халк
65'
Халк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Флуминенсе
89'
Замена
Калегари
️️️️
Д. Ариас
83'
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Кано
Замена
И. Фернандес
️️️️
М. Сарачо
82'
Замена
Жаир
️️️️
Аллан
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Халк
65'
64'
Вторая желтая
Маноэл
62'
Желтая карточка
С. Хавьер
61'
Замена
Маррони
️️️️
М. Мартинс
61'
Замена
М. Араухо
️️️️
Гансо
60'
Желтая карточка
Маноэл
Желтая карточка
Аллан
59'
Замена
Гуга
️️️️
Ф. Фильо Мариано
53'
Замена
Адемир
️️️️
К. Павон
53'
Замена
Додо
️️️️
Рубенс
46'
Желтая карточка
Кено
45'
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
М. Сарачо
41'
15'
Желтая карточка
Ф. Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
94
Отавио
ОП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
30
Фелипе Мело
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
7
Адемир
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
16
Додо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
11
Алан
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Эверсон
8
Рубенс
6
Алонсо
21
Жемерсон
25
Мариано
94
Отавио
29
Аллан
11
Сарачо
7
Халк
20
Кено
7
Павон
2-1-1-1-5
1
Фабио
2
Хавьер
26
Маноэл
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
30
Мело
14
Кано
11
Мартинс
8
Мартинелли
38
Паулиста
25
Мариано
23
Гуга
23
Гуга
25
Мариано
29
Аллан
8
Жаир
8
Жаир
29
Аллан
11
Сарачо
6
Фернандес
6
Фернандес
11
Сарачо
7
Павон
7
Адемир
7
Адемир
7
Павон
8
Рубенс
16
Додо
16
Додо
8
Рубенс
11
Ариас
2
Калегари
2
Калегари
11
Ариас
10
Гансо
15
Араухо
15
Араухо
10
Гансо
14
Кано
11
Виллиан
11
Виллиан
14
Кано
11
Мартинс
38
Маррони
38
Маррони
11
Мартинс
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Флуминенсе
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Атлетико Минейро - Флуминенсе
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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1
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1
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