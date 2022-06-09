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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Минейро
Флуминенсе - Атлетико Минейро: обзор матча 09 июня 2022
Флуминенсе
09.06.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
5 : 3
Завершен
Атлетико Минейро
18'
Д. Ариас
29'
Г. Кано
37'
С. Хавьер
58'
Г. Кано
63'
Л. Энрике
35'
Халк
45+4'
Жаир
54'
Э. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Фабио
89'
Замена
Л. Кларо
️️️️
Д. Ариас
89'
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Кано
89'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Л. Энрике
88'
86'
Замена
Ревер
️️️️
Н. Силва
83'
Желтая карточка
Аллан
82'
Замена
Фабио
️️️️
И. Фернандес
82'
Замена
Отавио
️️️️
Жаир
Замена
Y. Felipe
️️️️
Гансо
75'
Желтая карточка
Гансо
72'
66'
Замена
Кено
️️️️
Э. Саша
ГОЛ! 5:3!
Л. Энрике
Пас отдал
Андре
63'
Замена
Ф. Мело
️️️️
W.
60'
ГОЛ! 4:3!
Г. Кано
Пас отдал
Кристиано
58'
54'
ГОЛ! 3:3!
Э. Саша
Пас отдал
Жаир
48'
Желтая карточка
Рубенс
Желтая карточка
Андре
46'
45'
+4
ГОЛ! 3:2!
Жаир
Пас отдал
Х. Алонсо
41'
Желтая карточка
Н. Силва
ГОЛ! 3:1!
С. Хавьер
Пас отдал
Л. Энрике
37'
35'
ГОЛ! 2:1!
Халк
Пас отдал
Жаир
ГОЛ! 2:0!
Г. Кано
Пас отдал
С. Хавьер
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ариас
Пас отдал
Л. Энрике
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
7
Андре
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Халк
ПВ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Флуминенсе
19
Алешандре Жезус
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
20
Кено
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
3-1-5
1
Фабио
90
Кристиано
44
Брас
26
Маноэл
11
Ариас
11
Энрике
5
10
Гансо
7
Андре
14
Кано
3-2-1-4
22
Эверсон
25
Мариано
6
Алонсо
8
Рубенс
29
Аллан
8
Жаир
7
Халк
6
Силва
7
Адемир
8
Саша
6
Фернандес
14
Кано
11
Виллиан
11
Виллиан
14
Кано
11
Энрике
38
Паулиста
38
Паулиста
11
Энрике
10
Гансо
88
88
10
Гансо
5
30
Мело
30
Мело
5
11
Ариас
4
Кларо
4
Кларо
11
Ариас
6
Силва
4
Ревер
4
Ревер
6
Силва
8
Жаир
94
Отавио
94
Отавио
8
Жаир
8
Саша
20
Кено
20
Кено
8
Саша
6
Фернандес
90
Фабио
90
Фабио
6
Фернандес
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Минейро
19
Алешандре Жезус
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
19
Алешандре Жезус
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Минейро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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1
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