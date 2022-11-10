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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Гойас
Флуминенсе - Гойас: обзор матча 10 ноября 2022
Флуминенсе
10.11.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Гойас
78'
Г. Кано
83'
Алан
90+1'
М. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Гойас
ГОЛ! 3:0!
М. Араухо
Пас отдал
М. Мартинс
90'
+1
87'
Красная карточка
Ф. Бастос
ГОЛ! 2:0!
Алан
Пас отдал
М. Араухо
83'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Г. Кано
83'
Замена
М. Араухо
️️️️
Гансо
83'
81'
Замена
Николас
️️️️
П. Рауль
81'
Замена
M. Gabriel
️️️️
A.
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
М. Мартинс
78'
Замена
Алан
️️️️
Мартинелли
78'
Замена
Натан
️️️️
Маноэл
57'
52'
Вторая желтая
Д. Белмонте
Желтая карточка
С. Хавьер
49'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Y. Felipe
46'
46'
Замена
A.
️️️️
Савио
46'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Л. Диас
45'
+3
Желтая карточка
Д. Белмонте
Желтая карточка
Гансо
45'
+3
45'
Желтая карточка
П. Рауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
5
Александер
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
14
Герман Кано
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Гойас
16
Савио
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
18
Auremir
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
11
Алан
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Гойас
4
Сидимар
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
9
Николас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
2
Хавьер
7
Андре
5
Александер
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
88
14
Кано
4-1-1-5
2
Диего
2
Магиньо
40
Рейналдо
16
Савио
95
Салес
97
Белмонте
18
97
Диас
18
Рауль
23
5
Халтер
8
Мартинелли
11
Алан
11
Алан
8
Мартинелли
14
Кано
30
Мело
30
Мело
14
Кано
88
11
Мартинс
11
Мартинс
88
10
Гансо
15
Араухо
15
Араухо
10
Гансо
26
Маноэл
14
Натан
14
Натан
26
Маноэл
18
10
10
18
97
Диас
8
Бастос
8
Бастос
97
Диас
18
Рауль
9
Николас
9
Николас
18
Рауль
16
Савио
22
22
16
Савио
Остались в запасе
Флуминенсе
Гойас
22
Педро Ранхел
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
4
Сидимар
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Остались в запасе
4
Сидимар
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Флуминенсе - Гойас
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
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1
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