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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Интернасьонал
Флуминенсе - Интернасьонал: обзор матча 24 апреля 2022
Флуминенсе
24.04.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Интернасьонал
54'
Алемао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Интернасьонал
Желтая карточка
Д. Ариас
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Р. Дурадо
Желтая карточка
Калегари
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Даниэл
Желтая карточка
F.
87'
85'
Замена
Р. Дурадо
️️️️
Эденилсон
Замена
М. Мартинс
️️️️
Гансо
79'
Замена
F.
️️️️
Мартинелли
78'
72'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Маурисио
65'
Желтая карточка
Давид
62'
Замена
Давид
️️️️
Вандерсон
Замена
Д. Ариас
️️️️
Виллиан
61'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Д. Брас
61'
Желтая карточка
Л. Кларо
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
Алемао
Пас отдал
К. де Пена
46'
Замена
Алемао
️️️️
Уэсли
Желтая карточка
Д. Брас
43'
Замена
Л. Кларо
️️️️
Маноэл
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
7
Андре
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
42
Даниэл
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
14
Натан
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Интернасьонал
4
Бруно Мендес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
4-5
1
Фабио
33
Нино
44
Брас
23
Марлон
26
Маноэл
7
Андре
10
Гансо
11
Виллиан
14
Кано
8
Мартинелли
3-1-1-1-5
14
Бустос
25
Меркадо
6
Рене
6
Габриэль
88
Эденилсон
14
де Пена
94
Вандерсон
18
Маурисио
7
Уэсли
4
Моледо
42
Даниэл
11
Виллиан
11
Ариас
11
Ариас
11
Виллиан
10
Гансо
11
Мартинс
11
Мартинс
10
Гансо
26
Маноэл
4
Кларо
4
Кларо
26
Маноэл
44
Брас
11
Энрике
11
Энрике
44
Брас
8
Мартинелли
9
9
8
Мартинелли
18
Маурисио
21
Бочилия
21
Бочилия
18
Маурисио
94
Вандерсон
7
Давид
7
Давид
94
Вандерсон
88
Эденилсон
13
Дурадо
13
Дурадо
88
Эденилсон
7
Уэсли
9
Алемао
9
Алемао
7
Уэсли
Остались в запасе
Флуминенсе
Интернасьонал
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
4
Бруно Мендес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Остались в запасе
4
Бруно Мендес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Флуминенсе - Интернасьонал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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