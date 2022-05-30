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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Фламенго
Флуминенсе - Фламенго: обзор матча 30 мая 2022
Флуминенсе
30.05.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
10'
Г. Кано
34'
А. Перейра
57'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Фламенго
Красная карточка
Д. Брас
90'
+3
90'
+3
Красная карточка
Родиней
Желтая карточка
Д. Кеннеди
86'
85'
Замена
Лазаро
️️️️
Г. Барбоза
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
С. Хавьер
82'
79'
Замена
Пабло
️️️️
Б. Энрике
79'
Замена
М. Исла
️️️️
Матеузиньо
79'
Замена
Витиньо
️️️️
Э. Рибейро
78'
Желтая карточка
А. Перейра
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Ариас
78'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Д. Брас
78'
68'
Замена
Педро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
Замена
К. Паулиста
️️️️
Y. Felipe
65'
Замена
М. Мартинс
️️️️
W.
65'
Желтая карточка
Андре
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
Г. Барбоза
Пас отдал
А. Перейра
54'
Желтая карточка
Д. Луис
43'
Желтая карточка
Матеузиньо
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Перейра
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
Желтая карточка
Y. Felipe
27'
27'
Желтая карточка
Г. Барбоза
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
Маноэл
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
7
Андре
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
2-1-5
1
Фабио
26
Маноэл
44
Брас
11
Ариас
5
10
Гансо
14
Кано
7
Андре
11
Энрике
4-2-2-2
1
Соуза
2
Матеузиньо
30
Кайо
4
Луис
6
Айртон
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
8
Перейра
27
Энрике
9
Барбоза
15
Арао
11
Ариас
11
Виллиан
11
Виллиан
11
Ариас
44
Брас
30
Мело
30
Мело
44
Брас
88
38
Паулиста
38
Паулиста
88
2
Хавьер
9
Кеннеди
9
Кеннеди
2
Хавьер
5
11
Мартинс
11
Мартинс
5
9
Барбоза
17
Лазаро
17
Лазаро
9
Барбоза
10
Рибейро
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Рибейро
27
Энрике
23
Пабло
23
Пабло
27
Энрике
2
Матеузиньо
22
Исла
22
Исла
2
Матеузиньо
10
Де Арраскаэта
9
Педро
9
Педро
10
Де Арраскаэта
Остались в запасе
Флуминенсе
Фламенго
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Родиней
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Родиней
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Флуминенсе - Фламенго
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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