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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Америка Минейро
Флуминенсе - Америка Минейро: обзор матча 10 октября 2022
Флуминенсе
10.10.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
0 : 2
Завершен
Америка Минейро
5'
Жуниньо
34'
Матеузиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Америка Минейро
90'
+2
Замена
Z. Ricardo
️️️️
Л. Патрик
88'
Желтая карточка
Жуниньо
82'
Замена
Густавиньо
️️️️
Эвералдо
82'
Замена
P.
️️️️
Матеузиньо
82'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Ф. Азеведо
Замена
Маррони
️️️️
Гансо
77'
Замена
Д. Брас
️️️️
Нино
70'
68'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Э.
Желтая карточка
Натан
64'
Замена
Калегари
️️️️
Маноэл
46'
Замена
Виллиан
️️️️
М. Мартинс
46'
Замена
Натан
️️️️
К. Паулиста
46'
40'
Желтая карточка
Эвералдо
34'
ГОЛ! 0:2!
Матеузиньо
20'
Желтая карточка
Э.
5'
ГОЛ! 0:1!
Жуниньо
Пас отдал
Ф. Азеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
14
Натан
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Америка Минейро
2
Яго Майдана
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Patric
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
2
Хавьер
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
11
Мартинс
38
Паулиста
14
Кано
8
Мартинелли
1-1-2-5
6
Лопес
17
Матеузиньо
16
Але
11
Азеведо
37
Эвералдо
30
Патрик
45
Силва
33
Эдер
8
Жуниньо
33
Нино
44
Брас
44
Брас
33
Нино
26
Маноэл
2
Калегари
2
Калегари
26
Маноэл
11
Мартинс
11
Виллиан
11
Виллиан
11
Мартинс
10
Гансо
38
Маррони
38
Маррони
10
Гансо
38
Паулиста
14
Натан
14
Натан
38
Паулиста
17
Матеузиньо
2
2
17
Матеузиньо
37
Эвералдо
17
Густавиньо
17
Густавиньо
37
Эвералдо
30
Патрик
5
5
30
Патрик
11
Азеведо
7
Бенитес
7
Бенитес
11
Азеведо
19
Энрике
39
Мастриани
39
Мастриани
19
Энрике
Остались в запасе
Флуминенсе
Америка Минейро
90
Кристиано
ЛЗ
88
Yago Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
2
Яго Майдана
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
88
Yago Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Остались в запасе
2
Яго Майдана
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Флуминенсе - Америка Минейро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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Вчера, 12:25
1
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Вчера, 12:25
1
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