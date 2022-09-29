Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Жувентуде
Флуминенсе - Жувентуде: обзор матча 29 сентября 2022
Флуминенсе
29.09.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
4 : 0
Завершен
Жувентуде
19'
Г. Кано
28'
С. Хавьер
56'
Д. Ариас
88'
М. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Жувентуде
ГОЛ! 4:0!
М. Араухо
Пас отдал
Натан
88'
Замена
М. Араухо
️️️️
Д. Ариас
85'
85'
Замена
В. Матеус
️️️️
Капиксаба
85'
Замена
Г. Тота
️️️️
Чико
Замена
Y. Felipe
️️️️
Ф. Мело
76'
Замена
Натан
️️️️
Гансо
76'
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Кано
76'
Желтая карточка
Д. Дуарт
74'
73'
Желтая карточка
Капиксаба
63'
Замена
С. Рейс
️️️️
P.
62'
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
П. Миранда
61'
Замена
G. Parede
️️️️
Ф. Пирес
Замена
Д. Дуарт
️️️️
Нино
58'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ариас
Пас отдал
Мартинелли
56'
ГОЛ! 2:0!
С. Хавьер
Пас отдал
Д. Ариас
28'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
10
Чико
АП
17
Elton
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Флуминенсе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
11
Алан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
30
Rafinha
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
26
Para
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Фабио
90
Кристиано
33
Нино
2
Хавьер
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
8
Мартинелли
30
Мело
14
Кано
11
Мартинс
3-3-2-2
1
34
Мендес
28
Миранда
40
Ногейра
2
Алвес
16
Жадсон
14
Пирес
10
Чико
7
Капиксаба
9
Питта
17
14
Кано
11
Виллиан
11
Виллиан
14
Кано
30
Мело
88
88
30
Мело
11
Ариас
15
Араухо
15
Араухо
11
Ариас
33
Нино
33
Дуарт
33
Дуарт
33
Нино
10
Гансо
14
Натан
14
Натан
10
Гансо
1
31
Рейс
31
Рейс
1
7
Капиксаба
2
Матеус
2
Матеус
7
Капиксаба
28
Миранда
5
Ирмер
5
Ирмер
28
Миранда
10
Чико
88
Тота
88
Тота
10
Чико
14
Пирес
77
77
14
Пирес
Остались в запасе
Флуминенсе
Жувентуде
2
Марио Пинейда
ЦЗ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
11
Алан
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
2
Талиссон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
30
Rafinha
ЦП
26
Para
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
11
Алан
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Остались в запасе
2
Талиссон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
30
Rafinha
ЦП
26
Para
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Флуминенсе - Жувентуде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Жувентуде
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
2025.12.04 10:57
1
«Жувентуде» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.11.19 09:23
Агенты Абнера высказались об интересе «Спартака» к игроку
2025.09.06 22:01
1
«Жувентуде» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.24 09:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+