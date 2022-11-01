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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Флуминенсе
Сеара - Флуминенсе: обзор матча 01 ноября 2022
Сеара
01.11.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
72'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Флуминенсе
Замена
Лима
️️️️
Ф. Собрал
86'
Замена
I. Geovane
️️️️
Ричард
86'
83'
Замена
Алан
️️️️
Г. Кано
83'
Замена
Д. Брас
️️️️
Гансо
Замена
Эрик
️️️️
Вина
76'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
Ричардсон
75'
72'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Пас отдал
Д. Ариас
64'
Желтая карточка
Кристиано
59'
Замена
Натан
️️️️
Нино
59'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Y. Felipe
Вторая желтая
Клебер
58'
Желтая карточка
Клебер
48'
Замена
В. Луис
️️️️
D. Rigonato
46'
45'
Желтая карточка
Г. Кано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
37
Diego Rigonato
ЦП
29
Вина
АП
1
João Ricardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
45
Лима
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
1
Richard
ЦФ
21
Жо
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
14
Натан
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
11
Алан
ЦФ
3-2-1-1-4
91
Пачеко
57
Рикардо
2
Параиба
25
Ричард
26
Ричардсон
37
29
Вина
1
9
Клебер
88
Собрал
15
4-1-2-1-2
1
Фабио
2
Хавьер
33
Нино
26
Маноэл
90
Кристиано
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
88
88
Собрал
45
Лима
45
Лима
88
Собрал
37
12
Луис
12
Луис
37
26
Ричардсон
77
Кастильо
77
Кастильо
26
Ричардсон
25
Ричард
12
12
25
Ричард
29
Вина
33
Эрик
33
Эрик
29
Вина
10
Гансо
44
Брас
44
Брас
10
Гансо
88
11
Мартинс
11
Мартинс
88
33
Нино
14
Натан
14
Натан
33
Нино
14
Кано
11
Алан
11
Алан
14
Кано
Остались в запасе
Сеара
Флуминенсе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
1
Richard
ЦФ
21
Жо
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
22
Педро Ранхел
ВР
33
Давид Дуарт
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
1
Richard
ЦФ
21
Жо
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
33
Давид Дуарт
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Сеара - Флуминенсе
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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