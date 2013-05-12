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Себастьян Фрей
Статистика
Себастьян Фрей - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1980 (46)
#1 | Вратарь
189 см | 85 кг
Франция
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
36
-49
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0 : 0
12.05.2013
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 0
08.05.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4 : 1
05.05.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0 : 1
28.04.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
1 : 1
20.04.2013
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
14.04.2013
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2 : 0
07.04.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 2
30.03.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 2
08.03.2013
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
3 : 1
03.03.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0 : 0
23.02.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1 : 0
17.02.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0 : 0
10.02.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3 : 2
03.02.2013
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 1
26.01.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0 : 2
20.01.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
13.01.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
2 : 0
06.01.2013
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 1
22.12.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1 : 1
16.12.2012
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2 : 0
09.12.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 4
02.12.2012
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
0 : 1
25.11.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
18.11.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 4
11.11.2012
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1 : 0
04.11.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
0 : 1
01.11.2012
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1 : 0
27.10.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 4
21.10.2012
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1 : 1
06.10.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
0 : 0
30.09.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
26.09.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0 : 1
23.09.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 3
16.09.2012
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
3 : 2
02.09.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
2 : 0
26.08.2012
Кальяри
1' - 90'
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