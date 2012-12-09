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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Дженоа
Пескара - Дженоа: обзор матча 09 декабря 2012
Пескара
09.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
52'
Э. Аббрускато
73'
А. Вукушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Дженоа
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Сеймур
Замена
Жонатас
️️️️
А. Вукушич
87'
82'
Желтая карточка
Х. Варгас
Замена
Э. Касчионе
️️️️
Э. Аббрускато
77'
75'
Замена
М. Росси
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
А. Вукушич
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Вукушич
Пас отдал
В. Вайсс
73'
68'
Желтая карточка
М. Сампиризи
Замена
М. Капуано
️️️️
К. Терлицци
61'
59'
Желтая карточка
Ю. Куцка
57'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Д. Тошер
57'
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
А. Меркель
ГОЛ! 1:0!
Э. Аббрускато
Пас отдал
В. Вайсс
52'
Желтая карточка
Э. Ромуло Тоньи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
14
Антонио Бальзано
ОП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Дженоа
0
Роберт Стилло
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
2-2-4-2
1
Перин
15
Чосич
88
Терлицци
40
Ромуло Тоньи
14
Бальзано
32
Модесто
7
Вайсс
8
Бьярнасон
5
Нильсен
9
Аббрускато
77
Вукушич
4-4-2
1
Фрей
2
Канини
4
Гранквист
31
Сампиризи
24
Моретти
21
Меркель
33
Куцка
28
Тошер
11
Варгас
7
Янкович
22
Боррьелло
88
Терлицци
19
Капуано
19
Капуано
88
Терлицци
9
Аббрускато
34
Касчионе
34
Касчионе
9
Аббрускато
77
Вукушич
9
Жонатас
9
Жонатас
77
Вукушич
21
Меркель
17
Сеймур
17
Сеймур
21
Меркель
7
Янкович
7
Росси
7
Росси
7
Янкович
28
Тошер
9
Иммобиле
9
Иммобиле
28
Тошер
Остались в запасе
Пескара
Дженоа
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
0
Роберт Стилло
ВР
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
0
Роберт Стилло
ВР
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Пескара - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Адриатико
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