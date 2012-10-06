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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Палермо
Дженоа - Палермо: обзор матча 06 октября 2012
Дженоа
06.10.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
52'
М. Боррьелло
14'
Л. Джорджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Палермо
Замена
Э. Моретти
️️️️
Б. Янкович
86'
Желтая карточка
Б. Янкович
80'
75'
Желтая карточка
М. Морганелла
75'
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Л. Джорджи
Замена
Х. Варгас
️️️️
Ч. Иммобиле
69'
56'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Й. Иличич
55'
Желтая карточка
С. фон Берген
53'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
К. Хоркера
52'
Желтая карточка
Ч. Бово
44'
Замена
К. Хоркера
️️️️
Д. Тошер
42'
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джорджи
Пас отдал
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
5
Аревало Риос
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
87
Анселмо
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-3-3
1
Фрей
83
Бово
13
Антонелли
31
Сампиризи
4
Гранквист
17
Сеймур
28
Тошер
33
Куцка
22
Боррьелло
7
Янкович
9
Иммобиле
2-5-1-2
1
Уйкани
6
Муньос
5
фон Берген
89
Морганелла
5
Риос
5
Донати
8
Баррето
3
Гарсия
10
Джорджи
72
Иличич
10
Микколи
7
Янкович
24
Моретти
24
Моретти
7
Янкович
9
Иммобиле
11
Варгас
11
Варгас
9
Иммобиле
28
Тошер
14
Хоркера
14
Хоркера
28
Тошер
10
Джорджи
16
Бертоло
16
Бертоло
10
Джорджи
72
Иличич
27
Куртич
27
Куртич
72
Иличич
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Микколи
Остались в запасе
Дженоа
Палермо
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
87
Анселмо
ОП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
87
Анселмо
ОП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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