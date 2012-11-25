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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 25 ноября 2012
Аталанта
25.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
39'
А. Бертолаччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
86'
Вторая желтая
Э. Моретти
81'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Ф. Парра
️️️️
Д. Бонавентура
81'
Замена
И. Радованович
️️️️
К. Кармона
71'
64'
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
А. Бертолаччи
57'
Замена
М. Росси
️️️️
Х. Варгас
Замена
Д. Де Лука
️️️️
Э. Скелотто
55'
54'
Желтая карточка
М. Боррьелло
50'
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
Д. Бонавентура
45'
+1
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Бертолаччи
15'
Желтая карточка
Б. Янкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-5-1
47
Консильи
17
Манфредини
2
Стендардо
13
Пелузо
77
Раймонди
18
Скелотто
44
Каццола
7
Бонавентура
14
Кармона
10
Моралес
19
Денис
4-4-2
1
Фрей
2
Канини
24
Моретти
31
Сампиризи
4
Гранквист
91
Бертолаччи
28
Тошер
33
Куцка
11
Варгас
7
Янкович
22
Боррьелло
14
Кармона
16
Радованович
16
Радованович
14
Кармона
18
Скелотто
91
Де Лука
91
Де Лука
18
Скелотто
7
Бонавентура
23
Парра
23
Парра
7
Бонавентура
91
Бертолаччи
17
Сеймур
17
Сеймур
91
Бертолаччи
11
Варгас
7
Росси
7
Росси
11
Варгас
22
Боррьелло
9
Иммобиле
9
Иммобиле
22
Боррьелло
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Карлос Матеу
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Карлос Матеу
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Аталанта - Дженоа
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
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