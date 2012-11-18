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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 18 ноября 2012
Сампдория
18.11.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
16'
А. Поли
36'
Ч. Бово (АГ)
88'
М. Икарди
73'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Икарди
89'
ГОЛ! 3:1!
М. Икарди
Пас отдал
Ф. Тиссоне
88'
83'
Замена
М. Росси
️️️️
М. Сампиризи
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Э. Мареска
83'
81'
Желтая карточка
М. Сампиризи
73'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Х. Варгас
70'
Желтая карточка
Л. Антонелли
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Н. Крстичич
66'
58'
Желтая карточка
М. Канини
46'
Замена
Х. Варгас
️️️️
Ч. Бово
46'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Д. Тошер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ч. Бово
36'
Желтая карточка
Д. Мунари
29'
27'
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
М. Икарди
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Поли
Пас отдал
Э. Мареска
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
29
Хуан Антонио
ЦФ
93
Анделько Савич
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
4-5-1
44
Ромеро
5
Гастальделло
35
Россини
13
Мустафи
21
Коста
7
Крстичич
15
Поли
14
Мба Обьянг
16
Мареска
11
Мунари
9
Икарди
3-2-2-3
1
Фрей
4
Гранквист
13
Антонелли
31
Сампиризи
24
Моретти
83
Бово
33
Куцка
28
Тошер
7
Янкович
22
Боррьелло
9
Иммобиле
7
Крстичич
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
7
Крстичич
9
Икарди
21
Сориано
21
Сориано
9
Икарди
16
Мареска
12
Тиссоне
12
Тиссоне
16
Мареска
83
Бово
11
Варгас
11
Варгас
83
Бово
28
Тошер
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
28
Тошер
31
Сампиризи
7
Росси
7
Росси
31
Сампиризи
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
5
Ренан
ЦП
29
Хуан Антонио
ЦФ
93
Анделько Савич
ЦФ
30
Владимиро Фальконе
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
29
Хуан Антонио
ЦФ
93
Анделько Савич
ЦФ
30
Владимиро Фальконе
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Остались в запасе
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Сампдория - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Марио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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