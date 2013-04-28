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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 28 апреля 2013
Кьево
28.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
73'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
90'
Замена
Д. Тошер
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
П. Хетемай
85'
Замена
Г. Ауче
️️️️
Л. Ригони
80'
Желтая карточка
С. Теро
76'
73'
ГОЛ! 0:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
М. Ригони
69'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
А. Флоро Флорес
68'
Желтая карточка
М. Боррьелло
Замена
Лусиано
️️️️
П. Папп
67'
Замена
С. Теро
️️️️
А. Стоян
66'
Желтая карточка
Д. Сардо
62'
Желтая карточка
П. Папп
60'
57'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Э. Пизано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Матузалем
ЦП
14
Марко Ригони
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кьево
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
10
Лусиано
ПП
27
Габриэль Ауче
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
26
Энис Надаревич
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Драме
3
Андреолли
3
Дайнелли
6
Папп
20
Сардо
30
Ригони
5
Кофи
56
Хетемай
8
Стоян
9
Палоски
3-2-2-1-2
1
Фрей
13
Антонелли
4
Гранквист
5
Пизано
17
Манфредини
24
Моретти
27
Матузалем
11
Варгас
14
Ригони
22
Боррьелло
9
Флоро Флорес
6
Папп
10
Лусиано
10
Лусиано
6
Папп
30
Ригони
27
Ауче
27
Ауче
30
Ригони
8
Стоян
77
Теро
77
Теро
8
Стоян
11
Варгас
28
Тошер
28
Тошер
11
Варгас
5
Пизано
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
5
Пизано
9
Флоро Флорес
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Остались в запасе
26
Энис Надаревич
ЦП
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Кьево - Дженоа
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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