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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Дженоа
Сиена - Дженоа: обзор матча 04 ноября 2012
Сиена
04.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
55'
М. Пачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Дженоа
Желтая карточка
Д. Пеголо
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Больцони
85'
Замена
М. Рубин
️️️️
М. Контини
84'
Желтая карточка
М. Коппола
79'
Желтая карточка
П. Деллафьоре
79'
77'
Желтая карточка
Э. Моретти
61'
Замена
Д. Пишителла
️️️️
Ч. Бово
Замена
М. Коппола
️️️️
С. Вергассола
61'
56'
Замена
С. Ахмед Саид
️️️️
А. Бертолаччи
ГОЛ! 1:0!
М. Пачи
Пас отдал
Ф. Валиани
55'
Замена
Э. Богдани
️️️️
З. Эдуардо
45'
+1
29'
Желтая карточка
Ч. Бово
9'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
К. Хоркера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
6
Анжело
ПП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Сиена
30
Андреа Кампаньоло
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
87
Анселмо
ОП
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Линус Халлениус
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
4-4-2
25
Пеголо
36
Дель Гроссо
15
Контини
24
Пачи
15
Деллафьоре
80
Валиани
8
Вергассола
19
Больцони
6
Анжело
16
Калайо
57
Зе Эдуардо
3-2-2-3
1
Фрей
4
Гранквист
13
Антонелли
31
Сампиризи
24
Моретти
83
Бово
33
Куцка
17
Сеймур
14
Хоркера
7
Янкович
9
Иммобиле
15
Контини
33
Рубин
33
Рубин
15
Контини
8
Вергассола
10
Коппола
10
Коппола
8
Вергассола
57
Зе Эдуардо
81
Богдани
81
Богдани
57
Зе Эдуардо
Бертолаччи
22
Саид
22
Саид
Бертолаччи
83
Бово
14
Пишителла
14
Пишителла
83
Бово
14
Хоркера
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
14
Хоркера
Остались в запасе
Сиена
Дженоа
30
Андреа Кампаньоло
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Серсе Косми
9
Линус Халлениус
ЦФ
87
Анселмо
ОП
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
9
Линус Халлениус
ЦФ
87
Анселмо
ОП
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Сиена - Дженоа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Артемио Франки
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