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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 20 апреля 2013
Дженоа
20.04.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
6'
А. Флоро Флорес
8'
К. Дель Гроссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
Желтая карточка
Д. Портанова
83'
82'
Замена
И. Радованович
️️️️
Д. Бривио
Желтая карточка
Т. Манфредини
80'
Замена
М. Ригони
️️️️
Б. Янкович
73'
72'
Замена
Ф. Парра
️️️️
М. Ливайя
69'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
66'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
М. Моралес
64'
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Э. Надаревич
️️️️
Э. Моретти
63'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
А. Флоро Флорес
59'
46'
Желтая карточка
М. Ливайя
25'
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
24'
17'
Желтая карточка
Л. Скалони
Желтая карточка
А. Бертолаччи
15'
8'
ГОЛ! 1:1!
К. Дель Гроссо
Пас отдал
Л. Чигарини
ГОЛ! 1:0!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Матузалем
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Матузалем
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
26
Энис Надаревич
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Марко Ригони
АП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
94
Антонио Пальма
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрей
13
Антонелли
24
Моретти
17
Манфредини
90
Портанова
4
Гранквист
91
Бертолаччи
33
Куцка
27
Матузалем
7
Янкович
9
Флоро Флорес
3-2-4-1
47
Консильи
28
Бривио
2
Стендардо
17
Луккини
5
Скалони
36
Дель Гроссо
8
Чигарини
8
Бьондини
7
Бонавентура
10
Моралес
10
Ливайя
24
Моретти
26
Надаревич
26
Надаревич
24
Моретти
7
Янкович
14
Ригони
14
Ригони
7
Янкович
9
Флоро Флорес
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Флоро Флорес
28
Бривио
16
Радованович
16
Радованович
28
Бривио
10
Моралес
10
Джорджи
10
Джорджи
10
Моралес
10
Ливайя
23
Парра
23
Парра
10
Ливайя
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
94
Антонио Пальма
ЦП
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
94
Антонио Пальма
ЦП
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Дженоа - Аталанта
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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