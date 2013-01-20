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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Катания
Дженоа - Катания: обзор матча 20 января 2013
Дженоа
20.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Катания
4'
Г. Бергессио
86'
П. Баррьентос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Катания
86'
ГОЛ! 0:2!
П. Баррьентос
Пас отдал
М. Иско
79'
Замена
А. Ролин
️️️️
А. Гомес
Замена
Э. Надаревич
️️️️
Ч. Иммобиле
70'
68'
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
М. Пальялунга
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Р. Оливера
57'
Замена
М. Росси
️️️️
М. Сампиризи
49'
21'
Желтая карточка
Г. Бергессио
Желтая карточка
Матузалем
18'
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бергессио
Пас отдал
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Матузалем
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
12
Марио Пальялунга
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
26
Энис Надаревич
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Кеко
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрей
17
Манфредини
13
Антонелли
4
Гранквист
31
Сампиризи
24
Моретти
83
Оливера
33
Куцка
27
Матузалем
22
Боррьелло
9
Иммобиле
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
55
Беллуски
2
Сполли
33
Капуано
22
Иско
28
Баррьентос
19
Кастро
12
Пальялунга
10
Гомес
18
Бергессио
9
Иммобиле
26
Надаревич
26
Надаревич
9
Иммобиле
31
Сампиризи
7
Росси
7
Росси
31
Сампиризи
83
Оливера
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
83
Оливера
10
Гомес
5
Ролин
5
Ролин
10
Гомес
12
Пальялунга
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
12
Пальялунга
Остались в запасе
Дженоа
Катания
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Кеко
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Кеко
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Дженоа - Катания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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