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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 06 января 2013
Дженоа
06.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
58'
М. Боррьелло
73'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
90'
+3
Вторая желтая
Т. Гуаренте
90'
+3
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Ч. Иммобиле
79'
Желтая карточка
Л. Антонелли
77'
77'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
К. Паскуато
74'
Желтая карточка
Д. Портанова
ГОЛ! 2:0!
М. Боррьелло
73'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
71'
60'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Р. Крхин
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
Матузалем
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
Ч. Иммобиле
58'
48'
Желтая карточка
Р. Крхин
47'
Желтая карточка
А. Морлео
Замена
Э. Моретти
️️️️
Х. Варгас
46'
Желтая карточка
Э. Пизано
41'
39'
Замена
А. Морлео
️️️️
П. Коне
38'
Желтая карточка
П. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Матузалем
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
2
Канини
4
Гранквист
13
Антонелли
5
Пизано
11
Варгас
27
Матузалем
33
Куцка
7
Росси
22
Боррьелло
9
Иммобиле
4-4-2
30
Альярди
13
Гарич
3
Черубин
90
Портанова
4
Соренсен
21
Крхин
33
Коне
17
Гуаренте
8
Таидер
19
Джилардино
8
Паскуато
11
Варгас
24
Моретти
24
Моретти
11
Варгас
27
Матузалем
17
Сеймур
17
Сеймур
27
Матузалем
9
Иммобиле
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
9
Иммобиле
33
Коне
3
Морлео
3
Морлео
33
Коне
21
Крхин
23
Диаманти
23
Диаманти
21
Крхин
8
Паскуато
99
Аквафреска
99
Аквафреска
8
Паскуато
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Дженоа - Болонья
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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