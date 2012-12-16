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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 16 декабря 2012
Дженоа
16.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Торино
29'
А. Гранквист
19'
Р. Бьянки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Торино
90'
Замена
С. Масиелло
️️️️
Д. Вивес
Замена
Д. Пишителла
️️️️
Л. Антонелли
85'
Замена
С. Ахмед Саид
️️️️
Ч. Иммобиле
83'
Замена
Анселмо
️️️️
М. Росси
73'
Желтая карточка
Э. Моретти
68'
61'
Желтая карточка
Д. Вивес
60'
Замена
М. Бриги
️️️️
В. Бирса
45'
+2
Желтая карточка
Г. Родригес
Желтая карточка
Ф. Сеймур
45'
+2
37'
Желтая карточка
М. Дармиан
ГОЛ! 1:1!
А. Гранквист
29'
Желтая карточка
М. Боррьелло
27'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бьянки
Пас отдал
В. Бирса
9'
Замена
А. Сгринья
️️️️
М. Сантана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
23
Вальтер Бирса
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
87
Анселмо
ОП
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Торино
1
Альфред Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
7
Сержиу Суциу
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Ален Стеванович
ПП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
2
Канини
13
Антонелли
4
Гранквист
24
Моретти
11
Варгас
17
Сеймур
91
Бертолаччи
7
Росси
22
Боррьелло
9
Иммобиле
4-4-2
1
Жилле
33
Д'Амброзио
4
Родригес
15
Глик
36
Дармиан
23
Бирса
5
Вивес
14
Гацци
11
Сантана
9
Бьянки
7
Черчи
7
Росси
87
Анселмо
87
Анселмо
7
Росси
9
Иммобиле
22
Саид
22
Саид
9
Иммобиле
13
Антонелли
14
Пишителла
14
Пишителла
13
Антонелли
5
Вивес
32
Масиелло
32
Масиелло
5
Вивес
23
Бирса
4
Бриги
4
Бриги
23
Бирса
11
Сантана
80
Сгринья
80
Сгринья
11
Сантана
Остались в запасе
Дженоа
Торино
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
7
Сержиу Суциу
ЦП
1
Альфред Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Ален Стеванович
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
7
Сержиу Суциу
ЦП
1
Альфред Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Ален Стеванович
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Дженоа - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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